Gia Lai chấp thuận đầu tư Dự án Bệnh viện đa khoa An Nhơn Đông gần 307 tỷ đồng

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Theo Quyết định số 4441/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa An Nhơn Đông tại đường Trường Chinh, tổ dân phố Nhơn Hưng, phường An Nhơn Đông. Dự án hướng đến xây dựng bệnh viện đa khoa mới với kiến trúc hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nhằm cung cấp dịch vụ y tế cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo phương án được chấp thuận, bệnh viện có quy mô từ 80-100 giường bệnh, gồm khoảng 1 tầng hầm và 15 tầng nổi. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 12.410 m², trong đó khu nhà khám và điều trị chiếm 2.400 m², tương đương 19,3%. Diện tích đất cây xanh, cảnh quan là 4.010 m², chiếm 32,3%; đất giao thông và bãi đỗ xe mỗi loại 3.000 m², cùng chiếm 24,2%.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 306,99 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án khoảng 295,31 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được tính toán sơ bộ khoảng 11,68 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình không quá 3 năm, tương đương 36 tháng, kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc kể từ thời điểm nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án.

Về phương án lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính đăng tải quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lập hồ sơ mời quan tâm và thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. UBND phường An Nhơn Đông có trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ; hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Đối với nhà đầu tư được lựa chọn, quyết định yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực và các yêu cầu chuyên môn để được cấp giấy phép hoạt động.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn để xử lý những vấn đề liên quan trong phạm vi dự án, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trường hợp phát sinh việc thu hồi khoáng sản trong khu vực thực hiện dự án, việc thu hồi phải tuân thủ quy định pháp luật về địa chất và khoáng sản.

Về môi trường, vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải và công trình xử lý bùn cặn (nếu có) phải được quy hoạch, bảo đảm khoảng cách an toàn theo QCVN 01:2025/BTNMT. Khoảng cách cụ thể phụ thuộc vào công nghệ xử lý và phải được rà soát theo các bảng quy định của quy chuẩn.

Nhà đầu tư cũng phải hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, giao thông và khám bệnh, chữa bệnh trước khi triển khai các hạng mục theo quy định pháp luật.