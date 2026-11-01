Gia Lai chấp thuận đầu tư Cảng cạn Nam Pleiku giai đoạn 1, vốn đầu tư 250 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng cạn Nam Pleiku (giai đoạn 1).

Nhà đầu tư là Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai, có trụ sở tại số 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Việc đầu tư Cảng cạn Nam Pleiku được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics, nâng cao năng lực lưu kho, tập kết và trung chuyển hàng hóa. Ảnh minh họa: Internet

Dự án có tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 50 tỷ đồng, vốn huy động 200 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo quy hoạch đầu tư, dự án có diện tích 10 ha, gồm khu nhà kho chứa hàng với diện tích khoảng 20.000 m², bao gồm kho thường, kho lạnh và kho ngoại quan; bãi container, khu vực bốc xếp, tập kết hàng hóa khoảng 30.000 m².

Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, văn phòng điều hành, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh và các công trình phụ trợ.

Khi đi vào hoạt động, cảng cạn sẽ cung cấp các dịch vụ tiếp nhận, tập kết, bốc xếp, lưu giữ và trung chuyển hàng hóa, với công suất thiết kế 50.000 TEU/năm.

Theo tiến độ đăng ký, nhà đầu tư dự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch và xây dựng trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12-2026; khởi công dự án vào tháng 12-2026.

Từ tháng 1 đến tháng 11-2027, triển khai thi công các hạng mục công trình và hoàn thiện các thủ tục về môi trường, PCCC. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trong tháng 12-2027.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, PCCC và an toàn lao động. Việc khởi công chỉ được thực hiện khi nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, nhà đầu tư phải hoàn thành thủ tục công bố mở cảng cạn theo quy định tại Nghị định số 106/2026/NĐ-CP ngày 31-3-2026; đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ thực hiện thủ tục đấu nối giao thông. Tỉnh cũng khuyến khích ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý, khai thác cảng cạn.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và UBND phường Hội Phú theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai; đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính.

Dự án được xem xét hưởng các ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và các chính sách ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

Đặc biệt, sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký mà không có lý do chính đáng, chủ trương đầu tư sẽ bị thu hồi.

Việc đầu tư Cảng cạn Nam Pleiku được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics, nâng cao năng lực lưu kho, tập kết và trung chuyển hàng hóa, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai.