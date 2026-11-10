Gia Lai chấp thuận đầu tư 3 dự án năng lượng tái tạo hơn 3.800 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngày 10/11, thông tin từ Sở Tài chính tỉnh cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 dự án năng lượng tái tạo gồm Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn, Nhà máy điện gió Tây Hồ-Chư Prông và Nhà máy điện gió Lơ Pang-Gia Lai.

Các dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.819 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 126,5 MW, dự kiến lần lượt đưa vào vận hành trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9/2028.

Theo các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, 2 dự án điện mặt trời và điện gió đầu tiên được triển khai tại xã Bàu Cạn và xã Gào, gồm Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Bàu Cạn đầu tư và Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông do Công ty cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn đầu tư.

Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn có công suất thiết kế 35 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 58.970 MWh/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 612,9 tỷ đồng, sử dụng khoảng 47 ha, bao gồm 6,9 ha mặt đất, 30,1 ha mặt nước có thời hạn và 10 ha đất sử dụng tạm thời. Nhà đầu tư góp 20% vốn, tương đương hơn 122,58 tỷ đồng; 80% còn lại là vốn huy động.

Dự án được thiết kế đấu nối bằng đường dây 110 kV từ trạm biến áp 110 kV xây dựng mới, công suất máy biến áp 40 MVA, đến thanh cái 110 kV tại Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 nối cấp. Tiến độ dự kiến khởi công một phần vào tháng 12/2026, thi công từ tháng 1/2027 đến tháng 7/2028 và nghiệm thu, đưa vào vận hành trong tháng 8/2028.

Các công trình điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Cùng địa bàn, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông có công suất thiết kế 49,5 MW, gồm 6 tua-bin gió loại 6,25 MW và 2 tua-bin loại 6 MW. Sản lượng điện dự kiến đạt khoảng 110.163,9 MWh/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng, sử dụng 29,12 ha đất, trong đó 14,52 ha sử dụng có thời hạn và 14,6 ha sử dụng tạm thời.

Công ty cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn góp hơn 313,8 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; 80% còn lại, tương đương hơn 1.255 tỷ đồng, được huy động. Theo phương án đấu nối, dự án lắp đặt máy biến áp T2 công suất 63 MVA tại trạm biến áp 110 kV dùng chung do dự án điện mặt trời nổi Bàu Cạn đầu tư xây dựng; đồng thời sử dụng chung đường dây 110 kV mạch đơn và ngăn xuất tuyến để truyền tải điện về Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 nối cấp.

Dự án dự kiến khởi công một phần vào tháng 12/2026, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị từ tháng 1/2027 đến tháng 4/2028, nghiệm thu và đưa vào vận hành trong tháng 5/2028.

Dự án thứ ba là Nhà máy điện gió Lơ Pang - Gia Lai do Công ty cổ phần Năng lượng LơPang đầu tư, triển khai tại xã Lơ Pang và xã Mang Yang. Dự án có công suất thiết kế 42 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 101 triệu kWh/năm, tổng vốn đầu tư hơn 1.637,8 tỷ đồng.

Dự án sử dụng khoảng 20,586 ha đất, trong đó 14,506 ha sử dụng có thời hạn và 6,08 ha sử dụng tạm thời. Nhà đầu tư góp hơn 327,56 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; phần vốn huy động hơn 1.310 tỷ đồng.

Về hạ tầng đấu nối, dự án xây dựng trạm biến áp nâng áp 35/220 kV công suất 1x63 MVA và đường dây 220 kV đấu nối chuyển tiếp vào các đường dây 220 kV Pleiku - Đăk An Khê - Thủy điện An Khê và Pleiku 2 - An Khê - Phước An. Theo kế hoạch, dự án khởi công vào tháng 5/2027 và hoàn thiện, đưa vào vận hành trong tháng 9/2028.

Cả 3 dự án đều có thời hạn hoạt động 50 năm, hướng đến mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn điện sạch, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đặt ra nhiều yêu cầu đối với nhà đầu tư nhằm bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy hoạch, tiến độ, đồng thời hạn chế tác động đến môi trường, đất đai, hạ tầng và đời sống người dân.

Đối với 2 dự án tại Bàu Cạn và Gào, nhà đầu tư phải tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn xác ranh giới, diện tích, cập nhật các hạng mục công trình vào quy hoạch có liên quan; hoàn thiện phương án đấu nối điện và thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền.

Riêng dự án điện gió Tây Hồ - Chư Prông, nhà đầu tư phải rà soát vị trí các tua-bin, trạm biến áp, tuyến đường dây đấu nối, bảo đảm không chồng lấn các dự án khác, không ảnh hưởng khu dân cư và công trình hạ tầng hiện hữu.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đất lâm nghiệp, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế nếu phát sinh; bảo đảm hành lang an toàn lưới điện, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đối với dự án điện mặt trời nổi Bàu Cạn, nhà đầu tư phải rà soát, lựa chọn phương án phao nổi, neo, liên kết và vật liệu phù hợp; xác định tuổi thọ, khả năng ổn định của hệ thống theo mực nước, gió, sóng tại khu vực hồ.

Việc xây dựng, khai thác điện mặt trời trong vùng phụ cận hồ thủy lợi phải được cấp có thẩm quyền cấp phép theo quy định, không làm ảnh hưởng đến quy mô, nhiệm vụ của công trình thủy lợi hiện hữu.

Đối với cả 3 dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục chuyên ngành trước khi đưa công trình vào vận hành; sử dụng thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và có giải pháp xử lý chất thải phát sinh.

Các nhà đầu tư cũng phải lập kế hoạch giải ngân vốn theo từng quý, cập nhật tình hình thực hiện trên hệ thống theo dõi dự án ngoài ngân sách của tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở, ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền các địa phương có dự án phối hợp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và đấu nối điện./.