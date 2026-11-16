Gia Lai chấp thuận đầu tư 2 dự án năng lượng tái tạo có tổng vốn đầu tư hơn 2.182 tỷ đồng

Theo các quyết định, 2 dự án được chấp thuận gồm: Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn và Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông.

Dự án Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông gồm 8 trụ tua-bin gió, sản lượng điện dự kiến khoảng 110.163,9 MWh/năm. Ảnh minh họa: Quang Tấn

Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty CP Năng lượng mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Bàu Cạn và xã Gào. Dự án có công suất thiết kế 35 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 58.970 MWh/năm.

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 47 ha, trong đó có 37 ha sử dụng có thời hạn và 10 ha sử dụng tạm thời. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 612,9 tỷ đồng.

Đối với dự án Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông, nhà đầu tư là Công ty CP Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn. Dự án có công suất thiết kế 49,5 MW, gồm 8 trụ tua-bin gió; sản lượng điện dự kiến khoảng 110.163,9 MWh/năm. Dự án sử dụng diện tích đất 29,12 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.569 tỷ đồng.

Cả 2 dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, cùng hướng đến mục tiêu khai thác nguồn năng lượng tái tạo, cung cấp điện sạch, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo tiến độ được phê duyệt, trong tháng 12-2026, 2 dự án sẽ khởi công một phần. Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông dự kiến hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào vận hành vào tháng 5-2028; Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn dự kiến vận hành vào tháng 8-2028.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, đấu nối điện và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, yêu cầu các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy mô, công suất, tiến độ được chấp thuận, bảo đảm an toàn công trình, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng và các công trình hạ tầng hiện hữu.