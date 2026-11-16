Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thi Nai Eco Bay hơn 11.433 tỷ đồng. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Ngày 16/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 4833/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay (Thi Nai Eco Bay), với tổng vốn đầu tư hơn 11.433 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 118 ha, tại phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần Thị Nại Eco Bay, có trụ sở tại Khu A2 thuộc Khu A – Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Dự án có mục tiêu xây dựng khu đô thị sinh thái tích hợp các chức năng nhà ở, giáo dục, y tế, thương mại – dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, hội nghị, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Dự án có tổng diện tích 117,93 ha, trong đó diện tích đất xây dựng là 52,87 ha; diện tích mặt nước và rừng ngập mặn khoảng 65,06 ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 6.400 người.

Về cơ cấu phát triển, dự án bố trí 793 lô nhà ở thấp tầng trên diện tích khoảng 23,9 ha, được chia thành 4 loại với diện tích mỗi lô từ 150 m² đến 1.000 m². Khu nhà ở chung cư có diện tích khoảng 1,37 ha, chiều cao tối đa 15 tầng. Ngoài ra, dự án còn có các công trình thương mại – dịch vụ trên diện tích khoảng 2,73 ha; công trình giáo dục khoảng 1,2 ha; công trình y tế khoảng 720 m² và công trình thể dục thể thao khoảng 0,7 ha.

Hệ thống công viên cây xanh sử dụng công cộng có diện tích khoảng 2,3 ha; đất giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khoảng 20,5 ha. Đáng chú ý, diện tích mặt nước và rừng ngập mặn chiếm hơn 65 ha trong tổng quy mô dự án.

Với tổng vốn đầu tư dự án hơn 11.433 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 1.715 tỷ đồng, vốn vay hơn 9.718 tỷ đồng, dự án này có thời hạn hoạt động 50 năm. Nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng hình thức đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Theo tiến độ đăng ký, trong quý IV/2026, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh, phê duyệt cần thiết theo quy hoạch. Từ quý I/2027, dự án triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật; từ quý III/2027 khởi công xây dựng các công trình nhà ở và hạ tầng xã hội. Dự kiến, đến hết quý II/2028 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật; đến hết quý III/2028 hoàn thành hạ tầng xã hội. Các công trình thương mại, dịch vụ dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2030. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV/2030.

Đối với yêu cầu bảo vệ môi trường, UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết giữ lại và trồng mới cây xanh rừng ngập mặn với quy mô khoảng 9,88 ha nhằm bảo vệ bờ đầm, tạo hành lang sinh thái lọc nước tự nhiên và duy trì bãi sinh sản cho các loài thủy hải sản.

Nhà đầu tư đồng thời phải kiểm soát hoạt động thi công san lấp, nạo vét; xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra đầm, tránh làm suy giảm chất lượng nước và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh vật thủy sinh. Việc triển khai dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, xây dựng và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và UBND phường Quy Nhơn, UBND phường Quy Nhơn Đông hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ; trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường, điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất và tính toán lại nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư theo quy định.

Đáng chú ý, Quyết định nêu rõ, sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Eco Bay được kỳ vọng góp phần phát triển không gian đô thị, bổ sung các công trình nhà ở và dịch vụ tại khu vực Bắc sông Hà Thanh. Tuy nhiên, với quy mô mặt nước và rừng ngập mặn lớn, việc triển khai dự án cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị với bảo tồn hệ sinh thái đầm Thị Nại.