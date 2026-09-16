Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Phát triển nông nghiệp bền vững Thaco Agri gần 3.820 tỷ đồng

Dự án Phát triển nông nghiệp bền vững Thaco Agri có tổng vốn đầu tư gần 3.820 tỷ đồng trên tổng diện tích 1.624,41 ha (trong đó, diện tích đất nông nghiệp trồng cây là 1.399,41 ha; diện tích đất xây dựng chuồng trại, kho, xưởng sản xuất, văn phòng... là 225 ha). Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án Phát triển nông nghiệp bền vững Thaco Agri chuyên chăn nuôi bò thịt của Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên tại xã Ia Púch. Ảnh: H.D

Dự án có mục tiêu trồng, chăm sóc, phát triển cây lâu năm và chăn nuôi heo. Quy mô chăn nuôi thường xuyên khoảng 566.050 con heo các loại; tổng đàn heo luân chuyển, xuất nhập chuồng dự kiến khoảng 1,34 triệu con/năm.

Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục xin chủ trương đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở, giao đất, cấp phép xây dựng từ quý III-2026 đến quý IV-2026. Từ tháng 1-2027 đến quý IV-2027 sẽ khởi công xây dựng các hạng mục và lập thủ tục cấp phép về môi trường, phòng cháy chữa cháy; dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý I-2028.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định liên quan. Đồng thời, nhà đầu tư cần quan tâm phối hợp, hỗ trợ địa phương cải thiện hạ tầng giao thông, hỗ trợ sinh kế, ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành của tỉnh cùng chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.