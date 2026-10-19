Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án bệnh viện ngoài công lập

Cả 2 dự án đều lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu, thời hạn hoạt động 50 năm và tiến độ hoàn thành không quá 36 tháng kể từ khi hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư.

Dự án Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn được xây dựng trên khu đất ký hiệu K2.54, đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam), diện tích 4.446,4m² (khoảng 0,44ha). Tổng vốn đầu tư là 665 tỷ đồng.

Khu đất thuộc đồ án quy hoạch Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Nam là nơi xây dựng Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn. Ảnh: Trọng Lợi

Đây là bệnh viện đa khoa ngoài công lập, quy mô dự kiến khoảng 200 giường bệnh, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao. Các chuyên khoa dự kiến phát triển gồm: sản khoa, nhi khoa, ngoại khoa, nội khoa, hỗ trợ sinh sản, tầm soát ung thư và các dịch vụ kỹ thuật y tế khác, tùy điều kiện cấp phép.

Về chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, công trình tối đa 20 tầng nổi và 1 tầng hầm, mật độ xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất tối đa 8 lần. Các hạng mục chính gồm: khối khám và điều trị, cấp cứu, cận lâm sàng, khu hành chính - hậu cần, khu kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống xử lý nước thải y tế và chất thải, bãi đỗ xe cùng các hạng mục phụ trợ.

Đáng chú ý, quyết định yêu cầu nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội trên địa bàn để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng.

Nhà đầu tư cũng phải thực hiện thủ tục chấp thuận độ cao công trình, tuân thủ quy định về khu vực biên giới biển, thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm khoảng cách an toàn môi trường đối với trạm xử lý nước thải.

Liên quan đến dự án mới được phê duyệt, ngày 25-11-2024, Liên doanh Công ty CP Tập đoàn Thế giới Kỹ thuật và Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường có văn bản đề xuất giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tại TP. Quy Nhơn cũ.

Sau khi tiếp nhận đề xuất của doanh nghiệp, ngày 16-7-2026, Sở Tài chính có báo cáo đề xuất đầu tư Dự án Bệnh viện quốc tế tại phường Quy Nhơn Nam. Đến ngày 5-8-2026, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hút đầu tư Dự án Bệnh viện quốc tế tại khu đất thuộc đồ án quy hoạch Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Nam.

Trong khi đó, Dự án Bệnh viện đa khoa An Nhơn Đông được triển khai trên đường Trường Chinh (tổ dân phố Nhơn Hưng, phường An Nhơn Đông), với diện tích khoảng 12.410m².

Tổng vốn đầu tư 306,99 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án sơ bộ khoảng 295,31 tỷ đồng (chưa gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng sơ bộ gần 11,68 tỷ đồng.

Khu đất xây dựng Bệnh viện quốc tế Long Vân ở phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Trọng Lợi

Bệnh viện có quy mô 80-100 giường, xây dựng khoảng 1 tầng hầm và 15 tầng nổi, với kiến trúc hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn cao.

Về cơ cấu sử dụng đất, nhà khám và điều trị chiếm 2.400 m² (19,3%); đất cây xanh, cảnh quan 4.010 m² (32,3%); đất giao thông và đất bãi đỗ xe mỗi loại 3.000 m² (24,2%).

UBND phường An Nhơn Đông được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi lựa chọn được nhà đầu tư.

Trước đó, năm 2025, tỉnh Gia Lai có 2 dự án bệnh viện quốc tế tìm được nhà đầu tư, gồm: Dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nhơn Bình quy mô 350 giường bệnh (phường Quy Nhơn Đông) và Bệnh viện quốc tế Long Vân quy mô 200 giường bệnh (phường Quy Nhơn Bắc). Theo kế hoạch, 2 dự án này được yêu cầu khởi công trong tháng 10-2026.