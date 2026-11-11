Gia Lai – Champasak tăng cường hợp tác giáo dục

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai làm việc với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak (CHDCND Lào).

Sáng 11/11, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai làm việc với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak (CHDCND Lào) nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý giáo dục và thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak có 16 thành viên, do ông Vorasan Baiphachanh, Phó Giám đốc Sở, làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak (CHDCND Lào) trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết, Gia Lai và các tỉnh Nam Lào, trong đó có Champasak, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Attapeu, Champasak, Salavan, Sekong giai đoạn 2026–2030 là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác, trong đó giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được chú trọng.

Giai đoạn 2021–2025, hai bên triển khai hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nổi bật là tiếp nhận, đào tạo lưu học sinh Lào tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn. Giai đoạn 2026–2030, hai bên tiếp tục thực hiện chỉ tiêu 20 suất học bổng toàn phần mỗi năm dành cho lưu học sinh Lào.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về công tác giáo dục ở cấp xã và phát triển nguồn nhân lực. Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai chia sẻ những điểm mới trong quản lý giáo dục khi Việt Nam vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời trao đổi về những kết quả, cách làm và khó khăn thực tế trong triển khai giáo dục ở cơ sở để Đoàn Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak tham khảo.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình học tập, sinh hoạt của lưu học sinh Lào đang học tập tại Gia Lai và kinh nghiệm trong công tác quản lý, hỗ trợ lưu học sinh.

Theo ông Phạm Văn Nam, thời gian tới, hai bên tập trung vào một số nội dung. Trước hết là tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý giáo dục ở cơ sở. Đồng thời, triển khai tốt chỉ tiêu học bổng; Sở GD&ĐT Gia Lai sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ và các trường đại học, cao đẳng trong tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ lưu học sinh Lào.

Hai bên cũng thống nhất duy trì đầu mối liên hệ thường xuyên giữa Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai và Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak nhằm kịp thời trao đổi thông tin, thúc đẩy các nội dung hợp tác.

Trong chuyến công tác, Đoàn Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak sẽ thăm UBND phường Quy Nhơn Đông và một số trường học trên địa bàn; tham quan, gặp gỡ lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.