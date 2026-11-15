Gia Lai chăm lo người có công, hướng tới 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

“Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Gia Lai được các lực lượng đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 15.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành kế hoạch số 448/KH-UBND về triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”. Phong trào thi đua được triển khai từ tháng 7.2026 và tổng kết vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027), nhằm đưa công tác tri ân trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực của toàn xã hội.

Phong trào tập trung vào 5 chỉ tiêu trọng tâm. Đáng chú ý, tỉnh phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú; 100% trường hợp đủ điều kiện được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi.

Đặc biệt, kế hoạch đặt mục tiêu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 100% con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhà ở cho 100% trường hợp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị tập trung hoàn thành nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ và nâng cấp các cơ sở điều dưỡng.

Để tạo thuận lợi cho người dân, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa hồ sơ và đồng bộ dữ liệu người có công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công tác chi trả, thực hiện chính sách phải bảo đảm công khai, minh bạch, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh nguồn lực ngân sách, tỉnh kêu gọi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp chung tay đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ sinh kế, tặng sổ tiết kiệm và ưu tiên đào tạo nghề, tuyển dụng việc làm ổn định cho thương binh, bệnh binh và con em gia đình chính sách.