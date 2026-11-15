Gia Lai chấm điểm mô hình 'Dân vận khéo' theo thang 100

Phong trào “Dân vận khéo” ở tỉnh Gia Lai trọng tâm là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục và cung cấp dịch vụ công

Ưu tiên cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng

Theo Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 11.11.2026 của UBND tỉnh Gia Lai, phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Mục tiêu xuyên suốt là phát huy quyền làm chủ của người dân, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền và tạo sự đồng thuận xã hội.

UBND tỉnh quán triệt việc xây dựng mô hình phải sát thực tiễn, mang lại kết quả cụ thể, kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo số lượng hay thành tích hình thức.

Trong giai đoạn mới, phong trào tập trung nguồn lực xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở những lĩnh vực “nóng”, tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Trọng tâm là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục và cung cấp dịch vụ công.

Các cơ quan, đơn vị phải đổi mới phương thức phục vụ, tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, kiến nghị chính đáng của người dân. Đặc biệt, công tác dân vận được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng khuyến khích nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như các tổ tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ biên giới.

Siết chặt quy trình công nhận, gắn trách nhiệm người đứng đầu

Điểm mới đáng chú ý của kế hoạch do UBND tỉnh Gia Lai ban hành là việc áp dụng khung đánh giá mô hình “Dân vận khéo” theo thang điểm 100 với 8 tiêu chí cụ thể. Các tiêu chí này đo lường toàn diện từ mức độ phù hợp thực tiễn, cách thức tổ chức, sự tham gia của người dân cho đến tính sáng tạo, khả năng nhân rộng và hiệu quả thực tế mang lại.

Nhờ làm tốt công tác “Dân vận khéo”, nhiều mô hình kinh tế hay, hiệu quả ở xã Đức Cơ đã giúp đời sống đồng bào thiểu số được cải thiện rõ nét

Để được công nhận, mô hình bắt buộc phải đạt từ 80/100 điểm trở lên, đồng thời không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa. Việc chấm điểm phải dựa trên hồ sơ, minh chứng thực tế, bảo đảm công khai, khách quan. Đối với các mô hình tiêu biểu cấp tỉnh, cơ quan chức năng sẽ ưu tiên những mô hình đã duy trì hiệu quả từ 2 năm trở lên.

Về quy trình, các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình trong tháng 12 hằng năm (có thể bổ sung trong năm nếu phát sinh mô hình mới, sáng tạo) và hoàn thành việc đánh giá, công nhận trước ngày 15.10 hằng năm.

Dịp biểu dương, khen thưởng các điển hình dự kiến tổ chức vào kỷ niệm 100 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2030).

Để phong trào đi vào thực chất, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền sẽ được gắn trực tiếp với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của lãnh đạo.

Song song đó, các đơn vị phải tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu hoặc thiếu trách nhiệm với người dân.

Sở Nội vụ được giao làm cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng (trước 10.6) và hằng năm (trước 30.10) để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.