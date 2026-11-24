Ngày 23/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2026. Đợt đánh giá cải cách hành chính bao gồm 15 cơ quan thuộc UBND tỉnh và 135 xã, phường.

Gia Lai đổi mới cách đánh giá cải cách hành chính. Đồ hoạ: gialai.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh dẫn đầu khối cơ quan cấp tỉnh về cải cách hành chính, còn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được mức đánh giá cao nhất từ người dân, doanh nghiệp tham gia khảo sát. Ở cấp xã, phường Hoài Nhơn Tây đứng đầu cả hai bảng xếp hạng.

Gần 9.000 ý kiến đánh giá chất lượng phục vụ

Để ghi nhận ý kiến của người dân, doanh nghiệp trên toàn tỉnh, Gia Lai sử dụng biểu mẫu điện tử kết hợp với điều tra viên trực tiếp thu thập thông tin. Đến 17h ngày 20/11, tỉnh ghi nhận 8.998 phản hồi trong tổng số 9.000 trường hợp thuộc mẫu khảo sát, đạt tỷ lệ trả lời 99,98%.

Kết quả khảo sát có hai vai trò. Qua chỉ số SIPAS, người dân, doanh nghiệp có thể theo dõi mức độ hài lòng đối với từng cơ quan, địa phương. Khi tính chỉ số PAR INDEX, tỉnh dành 30 điểm cho kết quả khảo sát này và 70 điểm cho kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị.

Với phần đánh giá nhiệm vụ, cơ quan thẩm định trực tiếp khai thác dữ liệu từ các hệ thống thông tin và đối chiếu với nguồn chính thức để chấm điểm lần đầu. Cơ quan, địa phương được đánh giá chỉ cần giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng ở những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Gia Lai dành 30 trong tổng số 100 điểm cải cách hành chính cho đánh giá của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ.

Theo khung đánh giá ban hành ngày 3/11, Gia Lai chấm điểm trên 8 lĩnh vực, với 47 tiêu chí, tiêu chí thành phần ở cấp tỉnh và 49 ở cấp xã. Đến ngày 16/11, các cơ quan thẩm định đã hoàn thành lượt chấm đầu tiên đối với toàn bộ 7.170 lượt tiêu chí, tiêu chí thành phần của 150 đơn vị. Kết quả được rà soát cùng tài liệu giải trình trước khi trình phê duyệt.

Trong 13 cơ quan cấp tỉnh thuộc diện khảo sát mức độ hài lòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 90,01%, là đơn vị duy nhất vượt mốc 90%. Sở Giáo dục và Đào tạo đứng thứ hai với 87,77%, tiếp đến là Sở Tư pháp với 86,28%. Chỉ số hài lòng bình quân của nhóm cơ quan này đạt 84,19%.

Ở bảng xếp hạng cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đạt 98,33%, tiếp theo là Sở Tư pháp (94,94%) và Sở Khoa học và Công nghệ (93,27%). Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Y tế cũng đạt trên 90%. Tính chung 15 cơ quan, chỉ số cải cách hành chính bình quân đạt 88,59%, cao hơn cấp xã 6,35 điểm phần trăm.

Khoảng cách giữa hai bảng xếp hạng

Tại phường Hoài Nhơn Tây, kết quả cải cách hành chính và đánh giá của người dân khá tương đồng. Phường đạt 92,75% về cải cách hành chính và 96,81% về mức độ hài lòng, dẫn đầu 135 xã, phường ở cả hai chỉ số.

Đây cũng là một trong bốn địa phương đạt chỉ số cải cách hành chính từ 90% trở lên, cùng với phường Thống Nhất, phường Hoài Nhơn Nam và xã KDang.

Hằng tuần, lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra thực tế tại các dự án trọng điểm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Ở phường Thống Nhất, hai bảng xếp hạng lại cho kết quả khác nhau. Với chỉ số cải cách hành chính đạt 91,50%, phường đứng thứ hai toàn tỉnh trong nhóm xã, phường, nhưng xếp thứ 34 về mức độ hài lòng.

Xã Tuy Phước Đông ở chiều ngược lại. Địa phương này xếp thứ 33 về cải cách hành chính, trong khi chỉ số hài lòng đạt 96,58%, chỉ sau Hoài Nhơn Tây.

Sự khác biệt còn thể hiện ở khoảng cách giữa các địa phương trong từng bảng. Về cải cách hành chính, mức bình quân của cấp xã là 82,24%. Xã Ia O đạt 69,68%, cách địa phương dẫn đầu 23,07 điểm phần trăm.

Với mức độ hài lòng, khoảng cách giữa Hoài Nhơn Tây và địa phương cuối bảng là xã Ia Ly lên tới 33,67 điểm phần trăm. Trong 135 xã, phường, có 18 địa phương đạt chỉ số hài lòng từ 90% trở lên, trong khi 78 địa phương ở dưới mức bình quân 81,93%.

Để làm rõ nguyên nhân của những khác biệt này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo phân tích hai chỉ số trước ngày 20/12. Báo cáo phải chỉ ra ưu điểm, hạn chế và biện pháp khắc phục đối với từng đơn vị, đồng thời đánh giá tác động của cải cách hành chính đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2027, Gia Lai định hướng sử dụng dữ liệu quản lý để đánh giá rõ hơn hiệu quả cải cách. Những nhiệm vụ hoàn thành sau thời điểm chốt số liệu năm 2026 đến hết ngày 31/12 sẽ được ghi nhận vào chỉ số cải cách hành chính quý I/2027. Trên cơ sở báo cáo phân tích, người đứng đầu các cơ quan và chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm xác định những khâu cần cải thiện ngay trong năm tới, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với chất lượng phục vụ mà người dân, doanh nghiệp trực tiếp cảm nhận khi làm thủ tục.