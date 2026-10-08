Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đã cắt giảm được nhiều thủ tục hành chính nhờ đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng giảm khâu trung gian, tăng trách nhiệm và sử dụng dữ liệu làm cơ sở đánh giá, phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Gia Lai cắt giảm nhiều thủ tục hành chính nhờ chuyển đổi số. Ảnh minh họa: TTXVN

Đáng chú ý, tỉnh đã chuyển mạnh từ phương thức quản lý dựa trên văn bản sang điều hành dựa trên dữ liệu, gắn với yêu cầu nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Hệ thống Văn phòng điện tử được bổ sung 4 tính năng phục vụ trực tiếp việc giao việc, lấy ý kiến và phối hợp xử lý. Sau hơn 3 tháng triển khai, hệ thống đã phát sinh 6.351 lượt xử lý thay thế tương ứng cho 6.351 văn bản hành chính; trong đó có 6.101 lượt bút phê giao việc, ước tiết kiệm khoảng 3.176 giờ làm việc.

Gắn với chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, tỉnh tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã có, qua đó giảm giấy tờ và thời gian kê khai cho người dân, doanh nghiệp.

Qua rà soát 1.942 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã thuộc phạm vi quản lý, tỉnh xác định 1.343 thủ tục, chiếm 69,2%, có khả năng khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu để giảm giấy tờ, giảm kê khai và hỗ trợ kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

Đối với 70 thủ tục thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, có 42 thủ tục có thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu; 57 thủ tục có thông tin trên biểu mẫu điện tử có thể tự động điền hoặc đối chiếu; 29 thủ tục đáp ứng đồng thời cả hai nội dung.

Riêng lĩnh vực đất đai, tỉnh đã hoàn thành cấu hình phương án tái cấu trúc 45 thủ tục hành chính; chuẩn hóa 13 biểu mẫu điện tử phục vụ 40 thủ tục và ánh xạ 873 trường dữ liệu. Trong đó, 711 trường, chiếm hơn 81%, được tự động điền; 27 thủ tục được khai thác kết quả bản điện tử của Giấy chứng nhận đã cấp để thay thế thành phần hồ sơ đầu vào.

Việc tái sử dụng dữ liệu không chỉ giảm lượng thông tin người dân phải kê khai mà còn giúp cán bộ chuyên môn giảm thao tác nhập, xác nhận và đối chiếu thông tin thủ công, tập trung vào những nội dung cần thẩm định, góp phần rút ngắn quá trình xử lý hồ sơ.