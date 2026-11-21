Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các địa phương chủ động huy động nguồn lực, tiết giảm chi phí, đồng thời rà soát những công trình chưa thể hoàn thành để đề xuất gia hạn, tránh lãng phí nguồn vốn đã bố trí.

Bộ mặt khang trang nơi vùng biên giới Đức Cơ, Gia Lai. Ảnh tư liệu: Hoài Nam/TTXVN

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 ban đầu được UBND tỉnh phê duyệt với tổng chiều dài 475,49 km, gồm 339,276 km bê tông hóa mới và 136,214 km sửa chữa, mở rộng. Tuy nhiên, trước những khó khăn trong quá trình triển khai, ngày 8/11/2026, UBND tỉnh đã quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, giảm tổng chiều dài xuống còn 278,877 km.

Như vậy, tổng chiều dài công trình phải thực hiện trong năm 2026 giảm 196,613 km, tương đương 41,35%; khối lượng xi măng hỗ trợ giảm gần 32.975 tấn, tương đương 43,09% so với kế hoạch ban đầu.

Đáng chú ý, tiến độ triển khai tại các địa phương còn chậm. Trong 84 xã, phường có danh mục công trình thuộc kế hoạch năm 2026, mới có 2 địa phương hoàn thành lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp xi măng; 16 địa phương đang triển khai thủ tục mua sắm, đấu thầu và 66 địa phương chưa thực hiện đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng.

Theo Sở Xây dựng, những khó khăn, vướng mắc tập trung ở nhiều khâu. 30 địa phương phản ánh khó khăn về nguồn vốn đối ứng do khả năng cân đối ngân sách và huy động đóng góp của người dân còn hạn chế, nhất là tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có 29 địa phương gặp vướng mắc khi chuyển từ phương thức hỗ trợ xi măng bằng hiện vật sang hỗ trợ bằng tiền. Việc thay đổi phương thức đòi hỏi địa phương phải thực hiện thêm các thủ tục lập dự toán, xác định giá gói thầu, lựa chọn nhà cung cấp, giao nhận, thanh toán và quyết toán.

Bên cạnh đó, 32 địa phương phản ánh tiến độ triển khai gặp khó khăn do kế hoạch và kinh phí hỗ trợ được phê duyệt, phân bổ vào những tháng giữa và cuối năm, trong khi thời gian chuẩn bị đầu tư, mua sắm và thi công còn ngắn, lại trùng với mùa mưa bão. Một số địa phương còn gặp khó khăn về giá vật liệu, chi phí vận chuyển, điều kiện mặt bằng và năng lực tổ chức thực hiện.

Phân tích theo khu vực cho thấy, mức điều chỉnh giảm kế hoạch ở phía Tây tỉnh lớn hơn đáng kể so với phía Đông. Đối với công trình bê tông hóa mới, khu vực phía Tây giảm 54,62% chiều dài so với kế hoạch ban đầu, trong khi phía Đông giảm 30,69%. Ở nhóm công trình sửa chữa, mở rộng, khu vực phía Tây giảm 61,82%, còn phía Đông giảm 32,81%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng, giao thông nông thôn có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, các địa phương cần nhìn nhận đúng ý nghĩa của chương trình, không xem đây chỉ là nhiệm vụ xây dựng đường giao thông mà phải coi là giải pháp cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong giai đoạn 2026-2030, ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ chương trình hơn 1.165 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch năm đầu tiên sau điều chỉnh chỉ còn khoảng 10% tổng chiều dài mục tiêu của cả giai đoạn. Việc nhiều địa phương tiếp tục đề xuất cắt giảm quy mô, trong khi nguồn lực ngân sách tỉnh cũng gặp khó khăn, đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tổ chức thực hiện, phát huy sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và khai thác hiệu quả nguồn lực tại chỗ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ danh mục công trình năm 2026, xác định rõ tuyến đường có thể hoàn thành trong năm và những công trình chưa thể thực hiện đúng tiến độ. Đối với công trình đủ điều kiện nhưng cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công, địa phương cần có văn bản đề xuất gia hạn thời gian thực hiện, sử dụng nguồn vốn để tiếp tục triển khai trong năm 2027. Những công trình không còn khả năng thực hiện cần báo cáo cụ thể để tỉnh xem xét điều chỉnh, phân bổ nguồn lực phù hợp.

Để giảm chi phí đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn các địa phương đơn giản hóa quy trình lập thiết kế, dự toán trên cơ sở thiết kế mẫu đã ban hành; nghiên cứu những khoản chi phí có thể tiết giảm, đồng thời hướng dẫn cán bộ cấp xã chủ động thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, hạn chế phải thuê tư vấn đối với những công việc có thể tự thực hiện.

Các địa phương cũng cần tận dụng nguồn đất, cát, đá sẵn có trên địa bàn; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để được hướng dẫn khai thác, sử dụng vật liệu phục vụ công trình theo quy định. Trường hợp địa phương thiếu vật liệu, có thể phối hợp, kết nối với địa phương lân cận để tìm nguồn cung phù hợp, giảm chi phí vận chuyển và mua sắm.

Một giải pháp khác được Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là huy động đa dạng nguồn lực. Ngoài ngân sách tỉnh và ngân sách cấp xã, địa phương cần nghiên cứu lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn hợp pháp khác, vận động người dân, doanh nghiệp và những tổ chức, cá nhân có quyền lợi từ các tuyến đường cùng tham gia đóng góp. Việc huy động cần linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa bàn; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình triển khai.

Đối với những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp hơn, có thể phân chia tỷ lệ hỗ trợ theo điều kiện ngân sách và khả năng huy động nguồn lực của từng địa phương, tránh áp dụng một mức hỗ trợ đồng đều trong khi điều kiện thực tế có sự khác biệt lớn.

Bên cạnh tiến độ và nguồn vốn, lãnh đạo tỉnh đặc biệt lưu ý về quản lý chất lượng công trình. Qua kiểm tra thực tế một số công trình giao thông, vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ kỹ thuật, giám sát thi công; mặt đường không bảo đảm độ bằng phẳng, độ dốc và yêu cầu kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ nứt, hư hỏng sau khi đưa vào sử dụng. Do đó, các địa phương phải tăng cường giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng và tuổi thọ công trình, không chạy theo khối lượng mà xem nhẹ yêu cầu kỹ thuật.

Theo Quyết định số 4937/QĐ-UBND ngày 19/11/2026, UBND tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ thực hiện chương trình năm 2026 lên hơn 90,616 tỷ đồng, gồm 73,575 tỷ đồng hỗ trợ xi măng quy đổi thành tiền và hơn 17,041 tỷ đồng hỗ trợ thêm bằng tiền.

Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện phương án điều chỉnh cơ chế hỗ trợ từ năm 2027 theo hướng thống nhất phương thức “tính bằng vật, cấp bằng tiền”. Đồng thời, các địa phương được yêu cầu rà soát, đăng ký danh mục công trình năm 2027 theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm khả năng cân đối vốn, điều kiện mặt bằng và tính khả thi, phấn đấu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch trước ngày 15/12/2026.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu bê tông hóa khoảng 1.787,8 km và sửa chữa, mở rộng khoảng 980,44 km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ hơn 1.165 tỷ đồng.