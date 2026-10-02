Gia Lai cấp 700 suất học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia giai đoạn 2026-2030

Sinh viên Lào tại Việt Nam biểu diễn tại buổi kỷ niệm Quốc khánh Lào. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến cấp 700 suất học bổng toàn phần cho sinh viên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia sang học tập, mở rộng hợp tác giáo dục sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi số, STEM và đào tạo nhân lực đáp ứng thị trường lao động quốc tế.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, hợp tác với các địa phương của Lào và Campuchia tiếp tục là một trọng tâm hợp tác quốc tế của ngành giáo dục tỉnh trong 5 năm tới.

Đáng chú ý, từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm Gia Lai cấp 60 suất học bổng toàn phần cho sinh viên 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia sang học đại học, cao đẳng.

Cụ thể, tỉnh Ratanakiri được cấp 30 suất/năm, Stung Treng 15 suất và Preah Vihear 15 suất. Như vậy, trong 5 năm, tổng cộng 300 suất học bổng sẽ được dành cho sinh viên 3 địa phương này.

Trường Đại học Quy Nhơn đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho sinh viên diện học bổng học bằng tiếng Việt trước khi vào chương trình chuyên ngành. Với các tỉnh Nam Lào, Gia Lai tiếp tục triển khai chương trình hợp tác với Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong.

Tỉnh Gia Lai dự kiến cấp cho sinh viên mỗi tỉnh 20 suất học bổng toàn phần/năm để học thạc sỹ, đại học và cao đẳng tại các trường trên địa bàn. Tổng cộng có 80 suất mỗi năm và 400 suất trong 5 năm dành cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào. Gia Lai cũng hỗ trợ chi phí làm thị thực cho sinh viên thuộc diện học bổng của tỉnh.

Hợp tác được triển khai theo hướng hai chiều. Hằng năm, mỗi tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear của Campuchia sẽ tiếp nhận, tài trợ toàn bộ chi phí cho 2 cán bộ hoặc học viên Gia Lai sang trao đổi, làm việc, bồi dưỡng tiếng Khmer từ 2 tuần đến 3 tháng. Phía Lào, tỉnh Champasak cấp 2 suất học bổng học tiếng Lào trình độ đại học trong 5 năm, gồm một năm dự bị; tỉnh Salavan cấp 2 suất học bổng đại học tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

Việc mở rộng chương trình này kế thừa kết quả hợp tác giáo dục giai đoạn 2021-2025. Trong 5 năm qua, tỉnh Bình Định trước sáp nhập đã cấp 300 suất học bổng toàn phần cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào, bình quân 60 suất/năm; có 251 sinh viên được tuyển sang học, đạt 84% số học bổng được cấp. Gia Lai trước sáp nhập cũng duy trì cấp 5 suất học bổng đại học mỗi năm cho sinh viên tỉnh Champasak.

Không chỉ mở rộng hợp tác với các nước láng giềng, ngành giáo dục và đào tạo Gia Lai xác định giai đoạn 2026-2030 sẽ chuyển mạnh hợp tác quốc tế sang phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm cơ điện tử, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, công nghệ ôtô, công nghệ thông tin, dược, điều dưỡng; đồng thời mở rộng sang AI, bán dẫn, tự động hóa, kỹ thuật-công nghệ, y-dược, du lịch-dịch vụ.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ từng bước tiếp nhận, chuyển giao chương trình, giáo trình, công nghệ đào tạo và phương pháp đánh giá theo chuẩn khu vực, quốc tế; phát triển đào tạo song hành, đào tạo gắn với doanh nghiệp và đưa sinh viên thực tập tại doanh nghiệp quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030, mỗi trường xây dựng ít nhất một chương trình hợp tác quốc tế phù hợp, tăng số thỏa thuận được chuyển thành hoạt động đào tạo thực chất.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, quy mô hợp tác quốc tế của ngành hiện còn hạn chế, chưa có nhiều chương trình liên kết đào tạo quốc tế lớn, ổn định; không ít nội dung mới dừng ở trao đổi, xúc tiến. Hoạt động trao đổi trực tiếp học sinh, sinh viên, giáo viên với nước ngoài còn ít; năng lực ngoại ngữ của một bộ phận cán bộ, giáo viên và người học chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn lực tài chính cho hợp tác quốc tế cũng còn hạn chế.

Trong giai đoạn mới, Gia Lai đặt trọng tâm vào việc biến các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận đã ký thành chương trình cụ thể, có mục tiêu, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm đầu ra; hạn chế tình trạng ký kết nhưng chậm triển khai hoặc ít hoạt động thực chất.

Tỉnh tăng kết nối với doanh nghiệp FDI, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các cơ sở giáo dục nước ngoài để huy động nguồn lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ thiết bị, học bổng, thực tập và kết nối việc làm cho người học./.