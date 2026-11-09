Gia Lai cảnh báo nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở

Theo dự báo cập nhật của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 - 12/11, khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn bắt đầu từ chiều 9/11, tập trung tại các khu vực phía Bắc, sau đó mở rộng xuống phía Nam và giảm dần từ chiều 12/11.

Nhiều vùng ở Gia Lai có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, cần di dời người dân để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Quy Nhơn).

Lũ trên sông An Lão, Lại Giang và Hà Thanh có khả năng đạt báo động II; sông Kôn có khả năng đạt báo động I. Gió Đông Bắc mạnh dần, vùng ven biển cấp 4-5, ngoài khơi cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đối với các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, các địa phương tập trung rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm và chủ động sơ tán người dân.

Tại lưu vực sông Kim Sơn và Lại Giang, các địa bàn có nguy cơ ngập lụt cao gồm An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức, Ân Tường, Hoài Ân, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn, Tam Quan và Hoài Nhơn Bắc; nguy cơ trung bình ở các xã An Lão, An Vinh, Kim Sơn và phường Hoài Nhơn Tây.

Tại lưu vực sông La Tinh, các xã Đề Gi, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ, An Lương và Hòa Hội được xác định có nguy cơ cao; nguy cơ trung bình xã Hội Sơn; đề phòng ngập lụt hạ du, nhất là khu vực ven đầm Đề Gi khi mưa lớn, nhiều hồ chứa nhỏ cùng tràn và ảnh hưởng triều cao.

Lưu vực sông Kôn, nguy cơ cao tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Ngô Mây và Cát Tiến; nguy cơ trung bình ở các phường An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, Bình Định, An Nhơn và các xã An Nhơn Tây, Xuân An, Phù Cát, Bình An, Tây Sơn, Bình Phú, Bình Khê, Vĩnh Quang; chú ý nguy cơ ngập sâu, kéo dài tại vùng hạ du An Nhơn, Tuy Phước khi lũ kết hợp triều cao.

Phường Quy Nhơn đã sơ tán 30 hộ dân ngay trong đêm 8/11 để đảm bảo an toàn, tránh sạt lở.

Riêng lưu vực sông Hà Thanh, các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước có nguy cơ ngập lụt cao; nguy cơ trung bình ở các xã Vân Canh, Canh Vinh, Tuy Phước Tây; đặc biệt chú ý các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, nguy cơ ngập sâu khi mưa lớn kết hợp triều cao, ảnh hưởng khả năng tiêu thoát lũ ra đầm Thị Nại.

Đối với lưu vực sông Ba, các địa bàn cần chú ý gồm phường Ayun Pa, các xã Ia Pa, Ia Sao, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh, Phú Túc và những khu vực liên quan; chú ý các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, bãi bồi, khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt do lũ thượng nguồn và vận hành điều tiết hồ chứa.

Về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tỉnh yêu cầu tập trung kiểm tra các địa bàn miền núi, khu vực sườn dốc, ven sông, suối, nhất là các xã An Lão, An Vinh, An Toàn, An Hòa, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên.

Một số vị trí đặc biệt cần chú ý gồm núi Một, núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn); núi Cấm (xã Cát Tiến); núi Gành (xã Đề Gi); Trà Cong (xã An Hòa) và thôn O3 (xã Vĩnh Sơn).