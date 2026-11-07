Gia Lai: Cảnh báo nguy cơ ngập úng, sạt lở đất do mưa lớn

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, hình thái thời tiết này xảy ra do ảnh hưởng của rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to từ ngày 9 đến 12-11. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có nơi trên 400 mm. Khu vực giữa tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, có nơi trên 150 mm. Trong khi đó, khu vực phía Tây có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Trong các đợt mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, làm thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến tính mạng con người và vật nuôi.

Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, các cơ quan, đơn vị và người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết tiếp theo; chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn.