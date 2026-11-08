Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn diện rộng, có nơi trên 250 mm

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24 giờ qua (từ sáng 7-11 đến sáng 8-11), khu vực phía Đông tỉnh có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, một số nơi vượt 50mm như Phù Cát 53,5 mm, An Quang 54,8 mm.

Dự báo khu vực phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai dự báo có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ảnh: Phương Vi

Dự báo từ ngày 9 đến sáng 10-11, khu vực phía Đông Bắc tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Trong đó, các khu vực Cát Tiến, An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và Vĩnh Thạnh có tổng lượng mưa từ 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Tại các khu vực Tuy Phước, Vân Canh, An Nhơn, Tây Sơn và Quy Nhơn, lượng mưa dự báo từ 50-100 mm, có nơi trên 130 mm. Khu vực phía Nam tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm. Trong khi đó, khu vực giữa tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Đáng chú ý, từ sáng 10-11 đến sáng 11-11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 80-120 mm, có nơi trên 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất ở những khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, gây thiệt hại về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng người dân.

Các cơ quan, đơn vị và người dân theo dõi chặt chẽ những bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo; chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ.