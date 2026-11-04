Gia Lai: Cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên diện rộng

Qua phân tích ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar, trong 3 giờ qua, mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông tại nhiều làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Khu vực tỉnh Gia Lai giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên diện rộng. Ảnh: Phương Vi

Các khu vực ghi nhận mưa giông gồm: An Hòa, An Toàn, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Tường, Hội Sơn, Phù Mỹ Tây, Canh Liên (làng Hà Giao), Vân Canh, Vĩnh Sơn, Ia Rbol, Ia Púch, Biển Hồ, Ia Khươl, Ia Ly (làng Mun), Ia Phí, Ia Hrú, AL Bá, Bờ Ngoong, Ia Chia, Ia Krái, Ia O, Ia Tul, Pờ Tó, KRong, Kbang, Kông Bơ La, Sơn Lang, Ia Dreh, Ia Rsai (thôn Quỳnh Phụ), Uar, Kông Chro, SRó, Kon Chiêng, Lơ Pang, Chư A Thai, KDang, Kon Gang, Ia Dom, Ia Nan và Ia Pnôn.

Hiện tại, các đám mây giông tiếp tục phát triển và có xu hướng mở rộng sang những khu vực lân cận.

Dự báo từ nay đến 3 giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông tại những khu vực đã ghi nhận; đồng thời có khả năng mở rộng sang nhiều phường, xã khác.

Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh có các địa phương như: An Lão, An Vinh, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Hoài Ân, Ân Hảo, Hòa Hội, Phù Cát, Đề Gi, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Đông, Bình An, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Tây Sơn, Canh Vinh, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, An Bình và An Khê.

Ở khu vực phía Tây, mưa giông có khả năng ảnh hưởng đến các địa phương: Cửu An, Ayun Pa, Ia Sao, Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Boòng, Ia Băng, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Pia, Ia Tôr, Chư Păh, Chư Pưh, Ia Ko, Ia Le, Chư Sê, Gào, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Pa, Tơ Tung, Đăk Rong, Phú Túc, Chơ Long, Chư Krey, Ya Ma, Đăk Song, Ayun, Hra, Ia Hiao, Phú Thiện, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất, Ya Hội, Đak Pơ, Mang Yang, Đăk Sơmei, Đăk Đoa, Ia Dơk, Ia Krêl và Đức Cơ, cùng các khu vực lân cận.

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất và đe dọa an toàn tính mạng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 2.

Trước diễn biến thời tiết trên, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương cần chủ động theo dõi tình hình, thông tin kịp thời đến người dân để có biện pháp ứng phó. Người dân hạn chế ra ngoài khi có giông, không trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình không bảo đảm an toàn; chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.