Gia Lai cảnh báo 4 trường nội trú biên giới nguy cơ không kịp tiến độ

UBND tỉnh Gia Lai đặc biệt lưu ý 4 trường: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia O và Ia Chia đang có nguy cơ rất cao không hoàn thành đúng thời hạn.

Cụ thể, tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Dom, khối lượng lũy kế toàn trường đạt khoảng 84,5%, tiến độ chung chậm 9 ngày. Đây là điểm trường còn khối lượng công việc đáng kể phải hoàn thành trước khi có thể nghiệm thu đồng bộ.

Tại Ia Pnôn, khối lượng lũy kế đạt khoảng 84,2%, tiến độ chung chậm 5 ngày. Việc hoàn thiện các hạng mục xây dựng, hạ tầng và lắp đặt thiết bị cần được phối hợp chặt chẽ hơn để tránh kéo dài thời gian hoàn thành.

Đến thời điểm hiện tại, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Púch vẫn chưa hoàn thành 100% các hạng mục. Ảnh: T.N

Tại Ia O, báo cáo cho thấy nhiều hạng mục xây dựng và hệ thống kỹ thuật còn phải tiếp tục triển khai; công tác lắp đặt thiết bị trường học cũng phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng từ các đơn vị thi công.

Tại Ia Chia, tiến độ xây dựng và lắp đặt thiết bị cũng là vấn đề cần được tập trung xử lý.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương trực tiếp kiểm tra, giám sát công trình, báo cáo độc lập, khách quan về tiến độ, chất lượng và điều kiện vận hành nhà trường trước 15 giờ ngày thứ Sáu hằng tuần.

Công tác nghiệm thu phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục; tuyệt đối không nghiệm thu, đưa vào sử dụng những công trình, hạng mục không bảo đảm chất lượng hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phê bình 3 nhà nhà thầu

UBND tỉnh Gia Lai cũng phê bình 3 nhà thầu thi công tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ, Ia Púch và Ia Nan. Dù khối lượng công trình đạt tương đối cao nhưng việc hoàn thiện công trình sau khai giảng vẫn chậm so với kế hoạch và cam kết.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ, các nhà thầu thi công thuộc liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xuân Lộc Gia Lai, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xây dựng Hà Phong, Công ty Cổ phần Nam Sao, Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Thuận và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Lợi Phát.

Một số hạng mục còn chậm gồm nhà đa năng chậm 15 ngày, bể bơi chậm 20 ngày, nhà ăn chậm 10 ngày và các khối nhà ở học sinh chậm từ 5 - 10 ngày. Hệ thống sân đường nội bộ mới đạt khoảng 51%, sân bê tông đạt 53%, hệ thống điện ngoài nhà đạt 50%; thiết bị trường học mới đạt khoảng 61%.

Nhiều hạng mục công trình tại các trường nội trú biên giới tỉnh Gia Lai vẫn còn đang thi công. Ảnh: T.N

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Púch, liên danh thi công gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xây dựng Nhật Quang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đức Anh-Gia Lai và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Lợi Phát.

Báo cáo cho thấy khối lượng thi công lũy kế đạt khoảng 96%, song một số hạng mục vẫn chậm 8 ngày, trong đó có nhà đa năng, nhà ăn, các khối nhà ở học sinh và nhà công vụ giáo viên. Việc hoàn thiện thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục phụ trợ vẫn cần tiếp tục triển khai.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Nan, liên danh thi công gồm Công ty Cổ phần 319.5, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xuân Vấn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Lợi Phát.

Đến ngày 7/10, khối lượng lũy kế đạt khoảng 93,5%, tiến độ chung chậm 5 ngày. Nhà đa năng chậm 7 ngày, nhà ăn chậm 6 ngày; các khối nhà ở học sinh và nhà văn hóa còn một số công việc hoàn thiện chưa đáp ứng kế hoạch. Đáng chú ý, bể bơi mới đạt khoảng 62%, được đánh giá rất chậm; hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 74%, cũng thuộc nhóm cần tập trung đẩy nhanh.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiêm túc chấn chỉnh các nhà thầu, tập trung thi công, hoàn thành dứt điểm những hạng mục còn lại để tổ chức nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng đồng bộ, tránh tình trạng công trình đã đưa vào khai thác nhưng vẫn còn nhiều phần việc dang dở.