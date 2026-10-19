Gia Lai: Cần giải quyết giao đất làm nhà ở tại khu gia đình quân nhân ở xã Biển Hồ

Việc giao đất cho cán bộ trên cơ sở các quyết định, thông báo giao đất của Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trong các giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2014 nhằm thực hiện chủ trương, chính sách hậu phương quân đội. Theo hồ sơ rà soát, ngày 12/4/1993, Quân khu 5 ban hành Quyết định số 160/QĐ về việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng. Ngày 02/02/2001, Quân khu 5 tiếp tục ban hành Quyết định số 25/QĐ-QK về bàn giao đất khu gia đình quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho UBND tỉnh quản lý. Trong tổng số 25 khu gia đình quân nhân trên địa bàn tỉnh, 24 khu đã được giải quyết cấp Giấy CNQSDĐ; riêng khu gia đình quân nhân tại xã Biển Hồ vẫn còn tồn đọng. Tạo ra dư luận không tốt trong cuộc sống người dân, nhất là các gia đình cán bộ, sĩ quan có đất cấp làm nhà ở đó. Điều này cho thấy vụ việc cần được xem xét trên cơ sở hồ sơ cụ thể, lịch sử quản lý, sử dụng đất và các quy định pháp luật có liên quan, bảo bảo công bằng và quyền lợi của cán bộ sĩ quan, nhất là số cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác.

ông Nay Kiên – Bí thư Đảng ủy xã Biển Hồ trao đổi ý kiến với các cơ quan ban ngành, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và các sĩ quan có đất được cấp ở khu gia đình quân nhân xã Biển Hồ

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nay Kiên – Bí thư Đảng ủy xã Biển Hồ cho biết trong buổi gặp mặt một số gia đình quân nhân trong diện cấp đất ở trên cho biết: Việc giao đất cho cán bộ trên cơ sở các quyết định, thông báo giao đất của Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trong các giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2014 nhằm thực hiện chủ trương, chính sách hậu phương quân đội. Các hộ gia đình quân nhân được giao đất đã quản lý, sử dụng đất ổn định trong thời gian dài, chấp hành đầy đủ các quy định của địa phương, một số hộ đã xây dựng nhà ở.

Nguyện vọng cấp Giấy CNQSD đất cho anh em cán bộ sĩ quan thuộc BCHQS tỉnh Gia Lai là chính đáng. Tuy nhiên, do quá trình chuyển giao đất quốc phòng cho địa phương quản lý và sự thay đổi của hệ thống pháp luật đất đai qua nhiều thời kỳ nên việc hoàn thiện hồ sơ, cấp Giấy CNQSD đất đến nay vẫn còn tồn đọng. Nên chúng tôi đã phối hợp với BCHQS tỉnh và các ban ngành có liên quan rà soát cụ thể và đã đề nghị UBND tỉnh xem xét “gỡ vướng” chỉ đạo, để UBND xã triển khai cấp GCNQSD đất. Vừa thực hiện đúng chủ trương, chính sách hậu phương - quân đội, vừa đảm bảo quyền lợi của các cựu chiến binh một thời đã đóng góp mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình để góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển như ngày hôm nay.

Đại tá Huỳnh Văn Dũng- nguyên Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Hơn 60 hộ cựu sĩ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cấp đất làm nhà ở từ ngày 15/02/1993. Hiện trạng quản lý: Khu đất quốc phòng này đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao về cho địa phương quản lý thông qua biên bản ký nhận cụ thể giữa hai bên vào năm 2025. Khu đất đã được quy hoạch thành đất ở (đất dân cư).Tiền lệ pháp lý: Đầu năm 2026, UBND xã Biển Hồ đã cấp Sổ đỏ (giấy CNQSD đất) cho 17 hộ (cùng nguồn gốc đất nhưng đã xây dựng nhà ở trái phép từ trước).

Đại tá Huỳnh Văn Dũng- nguyên Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nêu quan điểm của mình và đề nghị UBND xã Biển Hồ nhanh chóng gỡ vướng để cấp Giấy CNQSD đất cho anh em cán bộ sĩ quan

Việc địa phương đã cấp được Sổ đỏ cho 17 hộ đầu năm 2026 chính là bằng chứng để khẳng định khu đất này hoàn toàn đủ điều kiện pháp lý để cấp sổ. Vướng mắc hiện tại: Hơn 60 hộ còn lại do chấp hành nghiêm pháp luật, tuân thủ kỷ luật quân đội nên giữ nguyên hiện trạng đất trống. Khi đi làm thủ tục cấp Giấy CNQSD đất thì bị UBND xã Biển Hồ từ chối với lý do "Quân khu 5 và BCHQS tỉnh giao đất trái thẩm quyền"?

Việc chưa được cấp Giấy CNQSD đất chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân khách quan của quá trình quản lý và hoàn thiện hồ sơ, không phải do hành vi vi phạm của các hộ gia đình quân nhân. Các hộ gia đình quân nhân đều nhận đất theo chủ trương của cơ quan quân sự qua từng thời kỳ, không tự ý lấn chiếm hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Việc sớm giải quyết dứt điểm vụ việc không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ gia đình quân nhân, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội mà còn hạn chế tình trạng kiến nghị kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho biết ngày 14/9/2006, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 453/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở gia đình quân nhân Bộ CHQS tỉnh tại các xã Biển Hồ và Chư Á, thành phố Pleiku trước đây. Theo rà soát của đơn vị, khu quy hoạch hiện phù hợp với quy hoạch địa phương; các trường hợp được đề cập không có tranh chấp, lấn chiếm theo hồ sơ rà soát.

Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao đổi về việc thống nhất tháo gỡ vướng mắc để cấp Giấy CNQSD đất cho cán bộ sĩ quan đơn vị

Tại cuộc họp ngày 9/7/2026, các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, đối chiếu hồ sơ giải quyết vướng mắc. Căn cứ Thông báo số 297/TB-UBND ngày 17/4/2026 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Bộ CHQS tỉnh xác định 367 cán bộ, tương ứng 367 thửa đất, thuộc nhóm trường hợp cần được xem xét theo Điều 124 Luật Đất đai năm 2024; đồng thời đề nghị UBND xã Biển Hồ tổ chức giải quyết theo hai đợt. Đợt 1, ưu tiên các trường hợp đã xây dựng nhà ở và các trường hợp chưa xây dựng nhà nhưng chính chủ. Đợt 2, giải quyết các trường hợp còn lại theo danh sách đề nghị của Bộ CHQS tỉnh. Đề xuất này thể hiện yêu cầu cần có lộ trình xử lý cụ thể, thay vì để hồ sơ kéo dài mà người dân chưa biết thời hạn, điều kiện và hướng giải quyết. Tuy nhiên, việc cấp giấy phải được thực hiện trên cơ sở kiểm tra từng hồ sơ, xác định đúng căn cứ pháp luật, thẩm quyền và nghĩa vụ tài chính nếu có.

Thực trạng đất ở khu gia đình quân nhân xã Biển Hồ đã được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phân lô, phân nền và cấp cho từng cán bộ sĩ quan được định vị cụ thể↵

Đại tá Phan Trương, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho rằng các trường hợp được giao đất từ tháng 2/1993 cần được xem xét theo quy định về cấp Giấy CNQSDĐ đối với đất được giao tại Điều 140 Luật Đất đai năm 2024. Theo ông, các hộ có quyết định, thông báo giao đất và hồ sơ liên quan, vì vậy cần được đánh giá đầy đủ thay vì chỉ căn cứ vào lý do cơ quan giao đất trước đây không đúng thẩm quyền để từ chối giải quyết. Ông Trương đề nghị cơ quan chức năng rà soát đồng bộ, bảo đảm những trường hợp có điều kiện pháp lý tương đồng được xem xét trên cùng nguyên tắc. Đây là vấn đề cần được cơ quan chuyên môn làm rõ. Việc xác định đất được giao đúng hay không đúng thẩm quyền, điều kiện áp dụng Điều 124 hay Điều 140, thời điểm sử dụng đất, quy hoạch, hiện trạng và các nghĩa vụ liên quan phải căn cứ vào hồ sơ gốc và quy định pháp luật tương ứng. Việc cấp Giấy CNQSDĐ cho các gia đình quân nhân tại xã Biển Hồ không chỉ liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất mà còn gắn với việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Từ thực tế trên, các hộ gia đình quân nhân kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Biển Hồ và Bộ CHQS tỉnh kiểm tra toàn diện hồ sơ; làm rõ căn cứ giải quyết đối với 17 hộ đã được cấp giấy và các trường hợp còn tồn đọng; xác định cụ thể những trường hợp đủ điều kiện, những trường hợp cần bổ sung hồ sơ và những trường hợp có vướng mắc pháp lý chưa thể giải quyết. Đối với từng hồ sơ chưa đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền cần trả lời bằng văn bản, nêu rõ căn cứ pháp luật, nội dung cần bổ sung và hướng xử lý. Đối với các trường hợp đủ điều kiện, cần xác định thời hạn giải quyết, tránh tình trạng người dân phải kiến nghị nhiều lần nhưng chưa nhận được phương án cụ thể.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đồng chí Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025–2030, đã có thời gian dài từng đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 5. Vì vậy việc Quân khu 5 cấp đất để làm nhà ở cho cán bộ sĩ quan đơn vị và việc chỉ đạo BCHQS tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương cấp giấy CNQSD đất cho cán bộ thuộc quyền, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai hiện nay biết rõ việc này.

Để bảo đảm quyền lợi và cuộc cuộc sống của anh em cán bộ, sĩ quan đã và đang phục vụ trong quân đội nói chung, BCHQS tỉnh Gia Lai nói riêng, anh em cựu chiến binh đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai xem xét, thống nhất, cho chủ trương chỉ đạo các ban ngành và UBND xã Biển Hồ “tháo gỡ vướng mắc” nhanh chóng cấp Giấy CNQSD đất cho cán bộ sĩ quan thuộc quyền của mình, theo chủ trương, chính sách hậu phương quân đội của Đảng, nhà nước.

Đại tá Phan Trương, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (người thứ 2 từ phải sang) đang cùng các ban ngành kiểm tra thực trạng đất cấp cho cán bộ sĩ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh

Những người từng phục vụ trong quân đội, chấp hành kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của tổ chức có quyền mong đợi hồ sơ đất đai của mình được xem xét khách quan, minh bạch và đúng pháp luật. Việc sớm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin vào chính quyền cơ sở và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Vấn đề đặt ra hiện nay là: Cùng chủ trương, cùng Quyết định giao đất của Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, nhưng đến nay trong tổng số 25 khu gia đình quân nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thì đã có 24 khu đã được giải quyết cấp Giấy CNQSDĐ, riêng khu gia đình quân nhân tại xã Biển Hồ vẫn còn tồn đọng? Vướng mắc cụ thể nằm ở đâu, cơ quan nào chịu trách nhiệm tháo gỡ và khi nào được giải quyết? Người dân nói chung, những người lính một thời dành hết tuổi thanh xuân, mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của mình để chiến đấu, phục vụ chiến đấu nhằm bảo vệ, giải phóng và xây dựng Tổ quốc nói chung, Gia Lai nói riêng đang già theo năm tháng, thậm chí đã có nhiều đồng chí đã mất, đang rất cần một câu trả lời rõ ràng, có căn cứ và một lộ trình thực hiện cụ thể, thay vì tiếp tục chờ đợi qua nhiều năm./.