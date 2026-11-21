Ngày 21/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ hai dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hai dự án với tổng quy mô 290 hộ, diện tích khoảng 8,06 ha. Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến cần hơn 439,9 tỷ đồng. Theo đó, địa phương đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 406,9 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng hơn 32,9 tỷ đồng.

Nhà các hộ dân sinh sống tại khu vực bờ sông Kôn, phía Nam cầu Gành.

Cụ thể, dự án khu tái định cư Cầu Gành (phường An Nhơn Nam) dự kiến bố trí tái định cư cho 18 hộ dân đang sinh sống tại khu vực bờ sông Kôn, phía Nam cầu Gành - nơi sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Khu tái định cư rộng 1,26 ha với mức đầu tư hơn 67,2 tỷ đồng, trong đó tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 65,2 tỷ đồng.

Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai xã Tuy Phước sẽ di dời 272 hộ với 1.107 nhân khẩu ở thôn Nhân Ân và thôn Lộc Hạ, thường xuyên bị ngập lụt, đến khu tái định cư dự kiến tại thôn Tân Thuận rộng 6,8 ha với mức đầu tư hơn 372,6 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 341,7 tỷ đồng.

Kinh phí 2 dự án được sử dụng để đầu tư cơ sở hạ tầng và bồi thường, giải phóng mặt bằng.