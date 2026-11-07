Gia Lai cân đối cung cầu, đảm bảo nguồn khoáng sản phục vụ các dự án

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 209 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng do UBND tỉnh cấp còn hiệu lực. Gồm 93 giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng; 43 giấy phép khai thác cát xây dựng; 59 giấy phép khai thác đất san lấp và 14 giấy phép khai thác đất sét.

UBND tỉnh Gia Lai xem xét đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ nhu cầu cho các dự án trọng điểm.

Trong năm 2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra liên ngành hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra 31 điểm mỏ, ghi nhận phần lớn các doanh nghiệp chấp hành các quy định pháp luật về giấy phép khai thác, hồ sơ và thủ tục khai thác mỏ. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm như khai thác ngoài phạm vi, diện tích được cấp phép, khai thác vượt công suất, không đúng hồ sơ thiết kế mỏ và sử dụng khoáng sản không đúng mục đích. Các cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện tại nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang đồng thời triển khai thi công, làm tăng mạnh nhu cầu đất san lấp và cát xây dựng. Trong khi đó, các sông trên địa bàn phần lớn có quy mô nhỏ, lượng cát bồi lắng ít nên khả năng bổ sung nguồn cát tự nhiên còn hạn chế.

Việc gia tăng hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu phần nào tạo áp lực đối với môi trường, hạ tầng giao thông và đời sống người dân tại khu vực có mỏ, dọc các tuyến đường vận chuyển. Những khó khăn này ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vật liệu, dẫn đến tình trạng khan hiếm cát xây dựng tại một số thời điểm, ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ thi công các công trình, dự án.

Thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng và khả năng cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản phù hợp. Kịp thời bổ sung nguồn cung, bảo đảm cân đối cung cầu, góp phần ổn định giá vật liệu xây dựng. Đồng thời, lựa chọn, giữ lại một số điểm mỏ phù hợp làm nguồn dự phòng, chủ động bảo đảm vật liệu phục vụ thi công các công trình, dự án đầu tư công trong dài hạn.

Bên cạnh đó, hướng dẫn UBND 65 xã, phường được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền triển khai thực hiện hiệu quả công tác cấp phép hoạt động khoáng sản thực hiện đầy đủ, chặt chẽ quy trình, thủ tục, bảo đảm đồng bộ giữa lĩnh vực khoáng sản với các lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường, từ khảo sát vị trí, đánh giá trữ lượng, lập phương án khai thác, thuê đất đến đóng cửa mỏ.

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương, nhất là khâu hậu kiểm sau cấp phép, bảo đảm hoạt động khai thác khoáng sản được quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.