Gia Lai cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Gia Lai năm 2026.

Trong bối cảnh tỉnh vừa trải qua quá trình sáp nhập, ổn định tổ chức và kết nối không gian phát triển giữa khu vực phía đông và phía tây, doanh nghiệp được xác định là một trong những lực lượng quan trọng giúp huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm và thúc đẩy các hoạt động kinh tế.

“Trước đây doanh nghiệp phải tìm đến chính quyền và chịu cảnh xin-cho, thì nay thái độ và cách thức đã thay đổi hoàn toàn. Chính quyền phải tìm mọi cách để phục vụ doanh nghiệp, làm sao để phát triển doanh nghiệp cũng là phát triển tỉnh nhà”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Sự thay đổi này được thể hiện rõ nét qua tinh thần hành động khẩn trương, không cho phép sự trì trệ hay cách làm việc hình thức. Chính quyền tỉnh xác định phải "vất vả hơn, áp lực hơn và can đảm hơn" để gánh vác, tháo gỡ khó khăn cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đưa nguồn vốn và năng lực sản xuất vào vận hành hiệu quả.

Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp chủ động đổi mới để thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới quy trình sản xuất và quản trị được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Tỉnh đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, từng bước chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và phát triển xanh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2030. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm xã hội, xây dựng đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật và chú trọng phát triển bền vững. Các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác để cùng phát triển, thay vì chỉ cạnh tranh riêng lẻ trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, công nghệ và hiệu quả sản xuất.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của Gia Lai; đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và đồng hành cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.