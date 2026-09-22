Gia Lai: Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Mặt trận

Quang cảnh hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2026. Ảnh: MT.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 điểm cầu xã, phường trong toàn tỉnh. Có 190 học viên tham dự trực tiếp và khoảng 1.000 học viên tham dự trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhấn mạnh vai trò của công tác Mặt trận trong tình hình mới, nhất là trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lương, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp không chỉ nắm chắc chủ trương, quy định mà còn phải có kỹ năng xử lý công việc, gần dân, sát cơ sở và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Việc tổ chức tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, thông tin mới, đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Mặt trận các cấp, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Lương đề nghị các báo cáo viên tập trung làm rõ những nội dung mới, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường trao đổi, thảo luận và trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà Mặt trận cơ sở đang gặp phải.

Đặc biệt, chương trình tập huấn cần lấy người học làm trung tâm, chú trọng trao đổi kinh nghiệm và những tình huống thực tế thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một chiều.

Đối với học viên, ông Nguyễn Ngọc Lương đề nghị phát huy tinh thần cầu thị, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó, Ban Tổ chức có thêm cơ sở để phối hợp với báo cáo viên điều chỉnh nội dung, phương pháp truyền đạt sát với yêu cầu thực tế.

Ngay sau phần khai mạc, các học viên được nghe bà Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, trình bày chuyên đề “Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam”.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Mặt trận, gắn trực tiếp với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục với chuyên đề “Những vấn đề mới về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội”.

Theo chương trình, Lớp tập huấn thứ nhất diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 22 đến 23/9/2026. Việc triển khai đồng thời tại 135 điểm cầu xã, phường được kỳ vọng tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ ngay tại địa bàn dân cư.