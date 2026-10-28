Gia Lai: Bồi đắp tình yêu di sản qua lớp học cồng chiêng ở xã biên giới Ia Pnôn

Theo đó, lớp học diễn ra từ ngày 14/10 đến 17/11. Trong thời gian này, các học viên được truyền đạt kiến thức lý thuyết, hướng dẫn kỹ thuật đánh chiêng, chỉnh chiêng và thực hành các bài chiêng truyền thống của dân tộc Jrai.

UBND xã Ia Pnôn tổ chức truyền dạy kỹ thuật đánh chiêng, chỉnh chiêng cho 24 học viên trên địa bàn

Đối với đồng bào Tây Nguyên, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, các nghi lễ, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Tiếng chiêng vang lên trong những dịp quan trọng của buôn làng, thể hiện sự gắn kết giữa con người với cộng đồng, thiên nhiên và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Việc tổ chức lớp truyền dạy cồng chiêng tại làng Triêl không chỉ góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai, mà còn thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, để tiếng cồng chiêng tiếp tục ngân vang giữa buôn làng, nối dài mạch nguồn văn hóa qua các thế hệ.

Các học viên hăng say học hỏi kỹ thuật chỉnh, đánh chiêng từ các nghệ nhân

Không chỉ rèn luyện kỹ năng diễn tấu, lớp học còn giúp các học viên hiểu sâu hơn về phong tục, tập quán và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc mình. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nghệ nhân phát huy vai trò trong việc trao truyền tri thức, kinh nghiệm dân gian, duy trì mạch nối văn hóa giữa các thế hệ.

Ông Phạm Khắc Công – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn nhấn mạnh, việc tổ chức lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai mà còn củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Bồi đắp tình yêu di sản qua lớp học cồng chiêng ở xã biên giới Ia Pnôn

“Chúng tôi tin tưởng, với sự tận tâm của các nghệ nhân, tinh thần ham học hỏi của các học viên cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, lớp học sẽ đạt được những kết quả thiết thực.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ di sản, để tiếng cồng chiêng tiếp tục ngân vang trong đời sống buôn làng, góp phần xây dựng xã Ia Pnôn ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc”, ông Công chia sẻ.