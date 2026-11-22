Ngày 22/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh GIa Lai cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Đề án quản lý học sinh, bảo đảm an ninh, trật tự tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới gồm: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O.

Các trường sẽ bố trí lực lượng bảo vệ, quản lý học sinh trực 24/24h, bảo đảm an ninh, an toàn trong khuôn viên trường và ký túc xá.

Đề án được nhằm tăng cường công tác quản lý học sinh, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong môi trường nội trú, nhất là ngoài giờ học.

Theo đề án, 7 trường có quy mô lớn, với gần 7.000 học sinh tập trung ăn ở, học tập và sinh hoạt tại trường. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nội trú gồm 24 khu ký túc xá, với 444 phòng ở và phòng sinh hoạt chung.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, do đặc thù học sinh sinh hoạt tập trung nên xác định việc quản lý ngoài giờ lên lớp, kiểm soát người và phương tiện ra vào trường là những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, kịp thời phòng ngừa bạo lực học đường, ngăn chặn nguy cơ học sinh bị người ngoài dụ dỗ, lôi kéo tham gia các tệ nạn xã hội.

Để triển khai nhiệm vụ, trong giai đoạn đầu, 7 trường được bố trí tổng cộng 28 nhân viên bảo vệ và 21 nhân viên quản lý học sinh ngoài giờ. Mỗi trường thành lập hai tổ chuyên trách, gồm tổ bảo đảm an ninh, trật tự và tổ quản lý học sinh.

Trong đó, tổ bảo đảm an ninh, trật tự được tổ chức trực 2 ca liên tục, từ 7h - 19h và từ 19h - 7h sáng hôm sau, bảo đảm duy trì lực lượng tại trường 24/24h.

Nhiệm vụ của lực lượng này là kiểm soát người, phương tiện ra vào cổng trường; theo dõi hệ thống camera giám sát; thường xuyên tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm, khu ký túc xá và những vị trí có nguy cơ phát sinh mất an ninh, trật tự.

Đối với tổ quản lý học sinh, nhiệm vụ trọng tâm là điểm danh, duy trì nền nếp sinh hoạt, theo dõi sức khỏe, nắm bắt tình hình học sinh và hỗ trợ các em tự học ngoài giờ lên lớp. Các khu ký túc xá nam, nữ được bố trí riêng biệt nhằm bảo đảm an toàn, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi.

Đáng chú ý, tại khu ký túc xá nữ, cán bộ hoặc giáo viên nữ được bố trí làm nòng cốt trong ca trực ban đêm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc và bảo vệ học sinh nữ.

Bên cạnh lực lượng thường trực tại trường, đề án xác định trách nhiệm phối hợp của các lực lượng chức năng, trong đó Công an tỉnh Gia Lai giữ vai trò chủ trì hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cụ thể, lực lượng công an sẽ phối hợp khảo sát khu vực bên trong và xung quanh trường học, hướng dẫn xây dựng phương án bảo đảm an ninh, tổ chức lực lượng phản ứng nhanh và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật phát sinh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhà trường rèn luyện nền nếp sinh hoạt, hướng dẫn kỹ năng sống, giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh ngoài giờ học.

Gần 7.000 học sinh tại 7 trường nội trú vùng biên ăn ở, học tập và sinh hoạt tập trung tại trường.

Bên cạnh đó, xây dựng quy trình xử lý 5 bước đối với các tình huống phát sinh như học sinh vắng mặt không rõ lý do, người lạ xâm nhập trường học, xảy ra bạo lực hoặc xuất hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Theo đó, khi phát hiện sự việc, lực lượng trực sẽ phát tín hiệu báo động, triển khai biện pháp bảo vệ học sinh, huy động các lực lượng phối hợp, tổ chức xử lý và báo cáo vụ việc. Sau khi tình huống được kiểm soát, nhà trường tiến hành lập biên bản, đồng thời hỗ trợ học sinh liên quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai được giao chủ trì triển khai đề án, ban hành quy chế mẫu và tổ chức tập huấn kỹ năng quản lý học sinh nội trú, bảo vệ trẻ em cho các lực lượng tham gia.

Việc thực hiện sẽ được đánh giá tại từng trường sau 3 tháng và 6 tháng. Sau một năm học, tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện để kịp thời điều chỉnh phương án quản lý, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại các địa bàn biên giới.