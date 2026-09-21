Gia Lai bố trí hơn 38,3 tỷ đồng đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Trong tổng số kinh phí này, 28 tỷ đồng được phân bổ cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và hơn 10,3 tỷ đồng cho UBND các xã, phường. Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế để thực hiện các chế độ, chính sách của tỉnh và các nhiệm vụ thuộc ngân sách tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2026.

Số kinh phí trên được sử dụng để đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Nguồn vốn được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế để thực hiện các chế độ, chính sách của tỉnh và các nhiệm vụ thuộc ngân sách tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2026. Ảnh: Hà Duy

UBND tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ tình hình triển khai và khả năng cân đối ngân sách tiếp tục tham mưu bố trí vốn ngân sách tỉnh năm 2026 đối ứng cho các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm theo kế hoạch đã được UBND tỉnh giao.