Vừa qua, trong Lễ khánh thành dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát đã đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát do Bamboo Airways thực hiện

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, bổ sung thêm 370 tỉ đồng để cải tạo đồng bộ hệ thống đường lăn và các đoạn giao cắt đường băng cũ.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án tăng từ 3.246 tỉ đồng lên 3.616 tỉ đồng. Nguồn vốn bổ sung lấy từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm nguồn Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án do Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2025 - 2028.

Theo quyết định mới, địa phương sẽ tập trung xử lý những điểm nghẽn hạ tầng hiện hữu nhằm nâng cao sức chịu tải, bảo đảm an toàn bay và đồng bộ tiêu chuẩn khai thác tàu bay code E (các dòng máy bay thân rộng cỡ lớn).

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng, cải tạo đường lăn song song B (kích thước 1.400 x 23m, lề mỗi bên rộng 7,5m) và đường lăn B3 (206,5 x 23m, lề mỗi bên rộng 7,5m); mở rộng đường lăn B6, A5 cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm.

Nhà thầu cũng sẽ nâng cấp các đoạn đường cất hạ cánh hiện hữu giao với các đường lăn nối B1, B2, D1, D2 (diện tích 140 x 45m); nút giao với đường lăn B3, D3 (23 x 45m) và nút giao với đường lăn B6, D5 (73 x 45m).

Ngoài ra, dự án thực hiện di dời chòi gác, nhà trực ngoại trường, hàng rào cùng một số công trình quân sự nằm trong phạm vi 43,5m tính từ tim vệt lăn tàu bay code E để bảo đảm hành lang an toàn.

Động thái điều chỉnh vốn diễn ra ngay sau khi UBND tỉnh Gia Lai gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành liên quan chấp thuận chủ trương nâng cấp đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn vào giữa tháng 11.2026.

Cảng hàng không Phù Cát được bổ sung 370 tỉ đồng để nâng cấp, cải tạo đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ với đường cất hạ cánh số 2

Trước đó, ngày 29.10, đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay Phù Cát đã hoàn thành và đưa vào khai thác, đủ năng lực tiếp nhận cả tàu bay thân hẹp lẫn thân rộng. Tuy nhiên, phần hạ tầng cũ lại chưa theo kịp.

Đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn tại đây đã khai thác hơn 60 năm. Mặt đường bê tông xi măng xuống cấp, nhiều điểm hư hỏng phải duy tu thường xuyên và sức chịu tải hạn chế.

Hiện đường băng này chỉ đáp ứng tốt các dòng tàu bay thân hẹp như Airbus A320, A321. Khi các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330 hay A350 cất, hạ cánh đều phải giảm tải trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác thương mại của các hãng hàng không.

Sự thiếu đồng bộ còn bộc lộ ở khu vực sân đỗ. Trong số 8 vị trí đỗ tàu bay hiện nay, chỉ có 4 vị trí đủ sức chịu tải cho máy bay thân rộng, 4 vị trí còn lại tải trọng thấp.

Vì vậy, việc nâng cấp các đường lăn và nút giao cắt với đường cất hạ cánh số 1 là yêu cầu bắt buộc để khai thác hết công suất đường băng số 2 vừa vận hành.

Khi hoàn thiện đồng bộ khu bay, Cảng hàng không Phù Cát sẽ từng bước đạt chuẩn quy mô cấp 4E theo quy hoạch.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, công trình không chỉ giải quyết bài toán an toàn hàng không dân dụng và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, mà còn mở rộng năng lực kết nối giao thương, tạo lực đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.