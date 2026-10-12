Gia Lai bổ nhiệm tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai và lãnh đạo Công an tỉnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, đã trao Quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thanh Trí.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Tham mưu Công an tỉnh chúc mừng tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thanh Trí trong thời gian qua và tin tưởng, mong muốn đồng chí tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhanh chóng tiếp cận sâu, rộng công tác tổ chức xây dựng đảng, phát huy cao nhất kinh nghiệm công tác và bản lĩnh để cùng với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng sự để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ban.

Tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Trí bày tỏ vinh dự, gửi lời cảm ơn khi được Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời mong muốn ở môi trường công tác mới, cùng với sự nỗ lực của cá nhân sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp, cộng sự, đồng hành để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.