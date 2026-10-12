Gia Lai bổ nhiệm tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai
Ngày 12/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 1344-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc tiếp nhận sĩ quan Công an nhân dân biệt phái công khai và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đối với đồng chí Nguyễn Thanh Trí, Phó Giám đốc Công an tỉnh, kể từ ngày 8/10.
Tại hội nghị, đồng chí Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, đã trao Quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thanh Trí.
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thanh Trí trong thời gian qua và tin tưởng, mong muốn đồng chí tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhanh chóng tiếp cận sâu, rộng công tác tổ chức xây dựng đảng, phát huy cao nhất kinh nghiệm công tác và bản lĩnh để cùng với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng sự để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ban.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Trí bày tỏ vinh dự, gửi lời cảm ơn khi được Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời mong muốn ở môi trường công tác mới, cùng với sự nỗ lực của cá nhân sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp, cộng sự, đồng hành để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gia-lai-bo-nhiem-tan-pho-truong-ban-to-chuc-tinh-uy-gia-lai-post994601.html