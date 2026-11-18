Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai bổ nhiệm 2 Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Ảnh: Công an Gia Lai.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định ngày 2/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với ông Ngô Gia Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và ông Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Đồng thời, công bố quyết định ngày 5/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Nguyễn Việt Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Văn Long chúc mừng hai cán bộ được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

Đại tá Long nhấn mạnh, việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và thăng cấp bậc hàm Đại tá là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu cùng những đóng góp của các cán bộ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tá Long đề nghị hai cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người lãnh đạo, chỉ huy.

Bên cạnh đó, cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, Đại tá Nguyễn Việt Dũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

Đại tá Nguyễn Việt Dũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị chủ động tham mưu và triển khai hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.