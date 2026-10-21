Gia Lai: Binh đoàn 15 bàn giao nhà rông văn hóa, thắp sáng buôn làng biên giới

Nhà rông văn hóa xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) được đầu tư xây dựng với kinh phí 3 tỷ đồng, diện tích 156m², chiều cao 21,2m. Công trình được trang bị hệ thống điện, chống sét, phòng cháy, chữa cháy cùng sân và khuôn viên phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Không chỉ là nơi tổ chức hội họp, giao lưu văn hóa, nhà rông còn góp phần gìn giữ bản sắc truyền thống, tạo không gian sinh hoạt chung để người dân gặp gỡ, gắn kết cộng đồng và phát huy tinh thần đoàn kết tại địa bàn biên giới.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà rông văn hoá xã Ia Dom

Theo Binh đoàn 15, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, giai đoạn 2024-2026, đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng 13 nhà rông văn hóa tại Gia Lai và Quảng Ngãi, với tổng kinh phí khoảng 32,084 tỷ đồng.

Trong đó, 4 công trình được triển khai năm 2024 có kinh phí 12,084 tỷ đồng; 9 công trình năm 2026 có tổng kinh phí 20 tỷ đồng, do Binh đoàn 20 hỗ trợ theo chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Song hành với việc xây dựng các thiết chế văn hóa, phong trào “Sao sáng buôn làng” do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 triển khai từ năm 2024 tiếp tục được duy trì, mở rộng tại những khu dân cư còn thiếu hệ thống chiếu sáng công cộng.

Lễ bàn giao công trình "Sao sáng buôn làng" tại xã biên giới

Giai đoạn 2024-2026, đơn vị đã triển khai hơn 8,7km đường chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí khoảng 7,3 tỷ đồng. Những tuyến đường được thắp sáng không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm mà còn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện để các hoạt động cộng đồng diễn ra an toàn.

Hơn 40 năm gắn bó với Tây Nguyên, Binh đoàn 15 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đơn vị triển khai nhiều chương trình dân vận, tạo việc làm, chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng hạ tầng, gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố cơ sở chính trị tại địa phương.

Giai đoạn 2024-2026, Binh đoàn 15 đã triển khai hơn 8,7km đường chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí khoảng 7,3 tỷ đồng

Nhà rông mới vươn cao giữa buôn làng, những tuyến đường sáng đèn nơi biên giới là kết quả từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự hỗ trợ của các đơn vị trong toàn quân; cùng nỗ lực của Binh đoàn 15 và sự phối hợp, đồng thuận của chính quyền, nhân dân địa phương.

Các công trình góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa quân đội với đồng bào các dân tộc, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng địa bàn biên giới Tây Nguyên vững mạnh.