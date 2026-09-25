Gia Lai biến tiềm năng thành động lực phát triển, kiến tạo hệ sinh thái du lịch mới

Từ "Gia Lai có gì?" đến "thị trường cần gì?"

Vừa qua, tại Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ kết quả sau 9 tháng đăng cai Năm Du lịch quốc gia của tỉnh, Gia Lai tích lũy thêm kinh nghiệm, tạo chuyển biến trong cách làm và mở ra những hướng phát triển có thể duy trì sau năm 2026.

Du lịch biển Quy Nhơn (Gia Lai) đang hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới, sang trọng. Ảnh: Sơn Tùng

Hiện, tỉnh Gia Lai đang đổi mới tư duy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy du khách làm trung tâm, tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa làm nền tảng, liên kết vùng và hội nhập quốc tế làm động lực. Các hoạt động cũng không còn tổ chức đơn lẻ.

Theo bà Lịch, thể thao tạo dòng khách, lễ hội văn hóa tạo trải nghiệm, hội nghị lữ hành tạo đối tác, famtrip hình thành sản phẩm, xúc tiến đầu tư tạo dự án, hàng không tạo khả năng tiếp cận, thương mại tạo không gian mua sắm, nông nghiệp tạo sản phẩm trải nghiệm và cộng đồng tạo bản sắc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, du lịch trở thành ngành kết nối các ngành khác. Từ đó, Gia Lai thay đổi cách xúc tiến. Thay vì chỉ giới thiệu "Gia Lai có gì?", tỉnh đặt câu hỏi "Thị trường cần gì và Gia Lai có thể thiết kế sản phẩm gì?". Các chương trình famtrip, presstrip, kết nối buyer quốc tế, doanh nghiệp lữ hành và hãng hàng không được tăng cường. Qua đó, chuyển từ quảng bá để biết sang kết nối để hình thành sản phẩm, tạo dòng khách và doanh thu.

Du lịch Gia Lai trong 9 tháng đăng cai Năm du lịch quốc gia đón hơn 13,5 triệu lượt khách.

Trong 8 tháng đầu năm, Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như: Tuần lễ khai mạc; mega concert "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh"; lễ hội du lịch hè; ngày hội văn hóa các dân tộc và liên hoan quốc tế võ cổ truyền tỉnh Bình Định lần thứ IX. Trong đó, mega concert được Kompa (công ty công nghệ chuyên phân tích dữ liệu mạng xã hội) xếp hạng 4/10 sự kiện thương hiệu nổi bật, Socialite xếp 3/5 sự kiện được chú ý với 39.412 thảo luận. Cùng với đó, các chương trình famtrip, hội nghị du lịch tàu biển và hoạt động xúc tiến tại trong nước, Philippines, Hàn Quốc... góp phần quảng bá thương hiệu "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh".

Thống kê, lũy kế 9 tháng năm 2026, Gia Lai đón khoảng 13,505 triệu lượt khách, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 29.210 tỷ đồng. Đáng chú ý, khách quốc tế tăng mạnh, với hơn 112.000 lượt trong 5 tháng đầu năm, tăng 80% so với cùng kỳ.

Biến không gian mới thành động lực tăng trưởng

Sau hợp nhất, tỉnh Gia Lai có được không gian phát triển mới, hội tụ nhiều giá trị về kinh tế, xã hội, quỹ đất, văn hóa, lịch sử và cảnh quan. Trong đó, du lịch có lợi thế hình thành điểm đến hội tụ "biển - rừng - cao nguyên - di sản - văn hóa". Đây là cơ sở để thiết kế những hành trình mới, kết nối biển với đại ngàn, nghỉ dưỡng với trải nghiệm, di sản với văn hóa, nông nghiệp với cộng đồng.

Một góc đô thị biển Quy Nhơn (Gia Lai) đang phát triển có vóc dáng, hiện đại.

Trong năm 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 10%, giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 10-10,5%/năm. Đến năm 2030, khu vực dịch vụ dự kiến chiếm 40-41% trong tổng cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Du lịch phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1,1 triệu lượt khách quốc tế. Những chỉ số này cho thấy du lịch đang được đặt trong không gian phát triển rộng hơn, gắn với hàng không, giao thông, thương mại, nông nghiệp, đầu tư và dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, tỉnh đang xây dựng chính sách thu hút khách quốc tế qua các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027 và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, tỉnh rà soát, xây dựng kế hoạch hình thành những không gian kinh tế du lịch, công nghiệp văn hóa mới từ lợi thế "đại ngàn chạm biển xanh" sau hợp nhất.

Gia Lai có nhiều làng biển đẹp, giàu bản sắc văn hóa, hệ sinh thái trong lành.

Một trong những kinh nghiệm được Gia Lai xác định sau quá trình triển khai Năm Du lịch quốc gia là xúc tiến du lịch phải gắn với xúc tiến phát triển kinh tế. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 3-2026, tỉnh trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư và ký kết MOU cho 273 dự án, với tổng vốn được công bố gần 850.000 tỷ đồng. Từ thực tiễn đó, Gia Lai đề xuất tăng cường liên kết vùng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành các tuyến du lịch liên tỉnh, kết nối hàng không - dịch vụ - điểm đến, đưa nông sản OCOP vào chuỗi giá trị du lịch và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung. Mục tiêu là chuyển từ "quảng bá điểm đến" sang "bán sản phẩm", cùng tạo những hành trình đủ sức thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Tạo tour, tuyến du lịch thương hiệu liên vùng

Tại Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đề xuất 5 nhóm giải pháp thúc đẩy liên kết ngành, liên kết vùng. Trong đó, xây dựng "hành lang du lịch xanh", thành lập hội đồng điều phối du lịch vùng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ để triển khai các quy hoạch chung, tránh trùng lặp sản phẩm. Đồng thời, xây dựng các tuyến du lịch liên tỉnh mang tính thương hiệu như "hành trình từ biển lên ngàn", "con đường di sản và sinh thái", kết nối Quy Nhơn, Tuy Hòa với Pleiku, Kon Tum.

Du khách trải nghiệm du thuyền, ngắm tàu cá ban đêm trên vịnh Quy Nhơn.

Gia Lai cũng đề xuất cơ chế liên kết "hàng không - dịch vụ - điểm đến", mở rộng các đường bay nội địa, quốc tế và xây dựng các gói dịch vụ ưu đãi giữa doanh nghiệp lữ hành, khách sạn. Du lịch được gắn với nông nghiệp, thương mại theo hướng "mỗi sản phẩm OCOP là một quà tặng du lịch", đưa cà phê, hồ tiêu, dược liệu Tây Nguyên vào chuỗi dịch vụ để gia tăng giá trị tại chỗ. Cần đẩy nhanh hạ tầng kết nối, nâng cấp QL 19, QL 25, QL 29 nối Tây Nguyên với biển, đồng thời mở rộng năng lực khai thác các cảng hàng không. Cùng với đó, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu du lịch vùng, tích hợp thông tin điểm đến, dịch vụ, vé điện tử và đánh giá chất lượng.

Gia Lai đề xuất sớm lập "bản đồ dòng khách du lịch liên vùng", nhằm theo dõi hành trình, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, phương tiện và điểm đến tiếp theo của du khách, qua đó xác định thị trường, sản phẩm và những điểm nghẽn về hạ tầng.

Cần chính sách ưu đãi cho các dự án du lịch xanh Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch đề xuất, du lịch cần chuyển sang cách làm Trung ương định hướng thị trường, các vùng xây dựng sản phẩm, địa phương cung cấp điểm đến, doanh nghiệp xây dựng tour, hãng hàng không kết nối và cùng bán một sản phẩm. Từ đó, xúc tiến chuyển từ "quảng bá điểm đến" sang "bán sản phẩm Việt Nam". Tỉnh cũng đề xuất chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho các dự án du lịch xanh, du lịch tái tạo, du lịch cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa và đổi mới xúc tiến quốc tế theo hướng "một thông điệp - nhiều điểm đến", lấy kết quả Năm Du lịch quốc gia 2026 làm mô hình để nhân rộng.