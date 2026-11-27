Toàn cảnh buổi họp báo

Chiều 27.11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, đồng thời thông tin về Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027 sắp diễn ra tại địa phương.

Những dấu ấn vượt kỳ vọng

Theo UBND tỉnh Gia Lai, năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của du lịch tỉnh. Trong không gian phát triển mới nối liền cao nguyên Tây Nguyên với vùng duyên hải miền Trung, địa phương đã biến chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” thành những con số biết nói.

Suốt một năm qua, Gia Lai đã tổ chức hơn 140 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, vượt xa kế hoạch 109 hoạt động ban đầu. Sức nóng của Năm Du lịch quốc gia được thắp lên ngay từ tuần lễ khai mạc. Đêm Mega Concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” quy tụ hơn 70.000 khán giả, tạo nên điểm giao thoa ấn tượng giữa văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nhịp sống biển đảo.

Từ đó, hàng loạt sự kiện nối dài sức hút của điểm đến: Lễ hội Du lịch hè, Ngày Lữ hành Việt Nam, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam hay Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya.

Công tác quảng bá cũng cho thấy tư duy làm truyền thông hiện đại. Bên cạnh gần 10.000 tin, bài trên báo chí truyền thống và các đợt xúc tiến tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, châu Âu, Gia Lai khai thác triệt để không gian số. Hệ sinh thái “Chạm Gia Lai” thu hút hơn 21,7 triệu lượt xem.

Gia Lai khép lại Năm Du lịch quốc gia 2026 bằng đêm đại nhạc hội hoành tráng tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Chương trình thực tế “Say Hi Rực rỡ” cán mốc hơn 128 triệu lượt xem trên các nền tảng. Cùng với hơn 3,3 triệu lượt tương tác trên hệ sinh thái nội dung về Gia Lai, thông điệp “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch” đã thực sự đi vào đời sống.

Hiệu quả truyền thông và chất lượng sản phẩm mới nhanh chóng chuyển hóa thành doanh thu. Ước tính cả năm 2026, Gia Lai đón 16 triệu lượt khách, tăng 29% so với năm 2025 và đạt 106,7% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch đạt 36.100 tỉ đồng, tăng 24,5% so với năm 2025 và đạt 103,1% kế hoạch.

Hành trình liên tuyến “Biển Quy Nhơn - Đại ngàn Pleiku” bước đầu định hình rõ nét. Du khách đến tỉnh không chỉ nghỉ dưỡng biển hay khám phá rừng núi đơn lẻ, mà có thêm nhiều lựa chọn kết hợp trải nghiệm văn hóa, cà phê, nông nghiệp và sinh thái.

Hạ tầng kết nối cũng mở rộng đồng bộ từ đường hàng không với các chuyến bay charter quốc tế đến sân bay Phù Cát, đường biển qua Cảng Quy Nhơn cho tới đường sắt tại Ga Diêu Trì.

Tâm điểm là lễ bế mạc và cờ luân lưu cho Quảng Trị

Chuỗi hoạt động bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ đầu tháng 12 tại phường Quy Nhơn, dự kiến đón khoảng 2.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai thông tin, giới thiệu chi tiết về các hoạt động trong chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Theo đó, dự kiến sáng 6.12, Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia diễn ra tại phường Quy Nhơn để đánh giá toàn diện kết quả đạt được, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc.

Tối cùng ngày, từ 20h10 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Lễ bế mạc chính thức bắt đầu và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, tiếp sóng trên kênh GTV cùng các đài địa phương. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện nghi thức trao cờ luân lưu đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 cho tỉnh Quảng Trị.

Khép lại phần nghi thức là chương trình nghệ thuật dàn dựng bán thực cảnh, kết hợp công nghệ laser, mapping và pháo hoa chào mừng, tôn vinh di sản văn hóa bản địa và khát vọng hội nhập.

Hưởng ứng tuần lễ bế mạc, địa phương tổ chức nhiều hoạt động đón khách quy mô như đón tàu biển quốc tế cập Cảng Quy Nhơn (ngày 4.12), trao giải cuộc thi ảnh đẹp và video clip về Festival cồng chiêng - Hoa Dã quỳ, tổ chức các đoàn famtrip, presstrip khảo sát thực tế và đón chuyến tàu hỏa charter cập Ga Diêu Trì (ngày 9.12). Các thông tin công khai của tỉnh cũng xác nhận hoạt động đón tàu biển ngày 4.12 và tàu hỏa charter tại ga Diêu Trì ngày 9.12.

Cơ hội vàng từ ISOM APEC 2027 và xúc tiến đầu tư

Ngay sau đêm bế mạc Năm Du lịch quốc gia, Gia Lai bước vào nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, đó là đăng cai Hội nghị không chính thức các Quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027 từ ngày 7-9.12.

Phối cảnh Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và khu vực Quy Nhơn. Bên cạnh các phiên họp chính thức của diễn đàn, tỉnh sẽ tổ chức không gian trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu đặc sản cà phê, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ các đoàn đại biểu quốc tế.

Đây là cơ hội trực tiếp để Gia Lai khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ khu vực, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hội nghị và du lịch xanh, bền vững.

Song hành với các hoạt động đối ngoại, chiều 8.12, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Sự kiện quy tụ khoảng 1.000 - 1.200 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, đại diện cơ quan ngoại giao, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 cùng nhiều tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

Tại hội nghị này, tỉnh Gia Lai sẽ đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, giới thiệu tiềm năng các dự án nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, MICE và tiến hành trao các thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ đầu tư (MOU).