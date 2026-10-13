Gia Lai: Bé gái 34 tháng tuổi tử vong sau tiêm thuốc tại bệnh viện, Sở Y tế vào cuộc

Ngày 13/10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá vụ việc một bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị.

Người thân bên thi thể bệnh nhi T.N.T.D tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (ảnh cắt từ clip người nhà bệnh nhân).

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, lúc 8h32' ngày 12/10, bệnh nhi T.N.T.D (nữ, 34 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho có đờm kéo dài 4 ngày. Bệnh viện ghi nhận chẩn đoán ban đầu là viêm tiểu phế quản cấp. Sau khi được hạ sốt, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Nhi để theo dõi, điều trị.

Đến 9h9' cùng ngày, khoảng 4 phút sau khi tiêm thuốc, bệnh nhi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh và giảm ôxy máu.

Trước tình trạng trên, bệnh viện triển khai cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ và chuyển bệnh nhi đến khoa hồi sức để tiếp tục điều trị. Các biện pháp cấp cứu được thực hiện, gồm đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi không cải thiện và tử vong lúc 11h55' cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện thực hiện kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán, điều trị và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở Y tế cũng yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin liên quan, đồng thời kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội sau khi người nhà bày tỏ bức xúc và đăng tải thông tin liên quan.

Nguyên nhân tử vong cũng như các vấn đề liên quan đến quá trình điều trị đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.