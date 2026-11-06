Gia Lai: Bé 1 tuổi tử vong sau khi bị thương tại một cơ sở giữ trẻ

Ngày 5/11, Công an xã Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc cháu bé 1 tuổi tử vong sau khi bị thương trong thời gian gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân trên địa bàn.

Theo đại diện Công an xã Đăk Đoa, trước đó, gia đình cháu P.H.H (1 tuổi, trú tại xã Đăk Đoa) đã trình báo việc cháu bị thương trong thời gian được gửi tại một cơ sở giữ trẻ thuộc địa phương.

Theo thông tin từ gia đình, sáng 27/10, chị P.T.V (mẹ ruột cháu H.) đưa con đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân. Đến khoảng 10h cùng ngày, người trông giữ trẻ gọi điện thông báo cho gia đình đến đón cháu để đưa đi cấp cứu. Người này cho biết cháu H. bị ngã từ võng xuống nền nhà, dẫn đến chấn thương vùng đầu.

Sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị, tình trạng sức khỏe của cháu H. không có dấu hiệu cải thiện. Đến ngày 3/11, gia đình xin đưa cháu từ bệnh viện về nhà. Tuy nhiên, tối 4/11, cháu H. đã tử vong.

Cháu H. thời điểm được điều trị tại bệnh viện. Ảnh NNCC

Liên quan đến trường hợp bệnh nhi trên, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai cho biết ngày 27/10, cháu H. nhập viện trong tình trạng hôn mê, xuất huyết não. Mặc dù được các bác sĩ tích cực điều trị, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, khối máu tụ trong não không tan, gây chèn ép não.

Sáng 5/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại cơ sở giữ trẻ nói trên để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc và nguyên nhân khiến cháu bé bị thương dẫn đến tử vong.