Gia Lai: Bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng AK và gần 90 viên đạn

Qua công tác kiểm danh, kiểm diện các đối tượng ma túy trên địa bàn, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai đã tiến hành test ma túy với đối tượng tên Tạ Thúc Hải (SN 1997, trú tại phường). Kết quả Hải dương tính với ma túy.

Tiến hành kiểm tra điện thoại, lực lượng Công an phát hiện trong điện thoại của Hải có 1 đoạn clip liên quan đến 1 khẩu súng tiểu liên AK. Khẩn trương xác minh truy xét nhằm làm rõ vụ việc, Hải khai nhận khẩu súng trên là của Lý Công Tuấn (SN 1987, trú tại phường Thống Nhất) nhờ tìm người bán hộ.

2 khẩu súng AK và gần 90 viên đạn bị thu giữ. Ảnh V.N

Làm việc với đối tượng, Tuấn khai nhận khẩu súng này là của ông L.X.C. (SN 1961, bố đẻ của Tuấn) đã mất vào năm 2025. Quá trình dọn dẹp nhà ở, Tuấn đã phát hiện khẩu súng trên và do cần tiền tiêu xài nên đã nhờ Hải tìm người bán.

Ngày 3/9, Tuấn mang khẩu súng trên đến nhà trọ nhờ Hải chụp ảnh, quay video rồi gửi cho một số đối tượng có nhu cầu mua súng, để chào bán.

Thông qua Nguyễn Duy Tiệp (SN 1992, trú tại xã Chư Sê) và một số đối tượng chưa xác định lai lịch giới thiệu, Tuấn đã đến xã Chư Sê bán khẩu súng trên cho 1 người đàn ông với giá 18 triệu đồng. Nhận được tiền, Tuấn đã trả công cho một số đối tượng đã “môi giới” giúp mình bán súng.

Đấu tranh mở rộng, truy xét từ những dấu vết nhỏ nhất và Công an phát hiện đối tượng mua súng của Tuấn là Lương Trung Viên (SN 1984, trú tại phường Pleiku).

Sáng 8/11, các trinh sát tiến hành làm việc với Viên, phát hiện đối tượng đang tàng trữ 3 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá với trọng lượng lên đến gần 90 gam.

Đối tượng Viên khai nhận đã mang khẩu súng AK trên cất giấu phía sau vườn nhà của anh chị trên đường Ngô Gia Khảm (phường Hội Phú). Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện trong cốp xe ô tô cũ không sử dụng có 1 khẩu súng AK cùng 11 viên đạn.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Tuấn, Hải, Tiệp, Viên để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Long bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: V.N

Tiếp tục điều tra mở rộng, khám xét các địa điểm liên quan, khu vực nhà bếp của chòi rẫy, các trinh sát phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng AK cùng 78 viên đạn. Trong đó, có 20 viên đạn ở trong hộp tiếp đạn và 58 viên được giấu dưới giường ngủ.

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận: Năm 2023, trong quá trình đi săn thú rừng tại khu vực biên giới, đối tượng gặp 1 người đàn ông người Campuchia chưa xác định nhân thân, lai lịch có mang theo số súng, đạn nói trên. Long hỏi mượn số súng, đạn để đi săn thì người này đồng ý.

Qua giám định, khẩu súng thu giữ là súng tiểu liên AK - loại vũ khí quân dụng. 71 viên đạn là đạn tiêu chuẩn còn sử dụng bắn được bằng khẩu súng trên, 7 viên đạn là đạn nổ uy hiếp không có đầu đạn.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia La) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Long về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

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