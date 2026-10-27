Gia Lai: Bắt giữ đối tượng trộm cắp dây cáp điện

Thông tin từ Công an phường Diên Hồng cho biết, từ ngày 30/8 đến 24/10, tại khu vực công viên phường Diên Hồng đã xảy ra hàng loạt dây cáp điện ngầm tại khu vực Công viên thuộc phường bị lấy cắp, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng điện chiếu sáng công cộng và tiềm ẩn nguy cơ an toàn điện.

Lực lượng công an đưa đối tượng Hồ Thanh Lâm thực hiện nghiệm lại hiện trường.

Trước tình hình trên, Công an phường Diên Hồng đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn, xác minh phương thức, thủ đoạn hoạt động để truy tìm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản.

Đến ngày 25/10, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Hồ Thanh Lâm để điều tra hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lâm khai đã thực hiện 8 vụ trộm cắp dây cáp điện tại công viên trên địa bàn. Cụ thể, đối tượng sử dụng lưỡi cưa tay, thanh sắt hộp và kìm để đào đất, cắt ống bảo vệ, lấy trộm khoảng 294m dây điện loại 3 lõi đồng và 360m dây điện loại 4 lõi đồng.

Sau khi chiếm đoạt, Lâm mang số dây cáp điện đi bán cho những người thu mua phế liệu lưu động để lấy tiền tiêu xài. Qua kiểm tra, đối tượng tượng dương tính với ma túy.

Công an phường Diên Hồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.