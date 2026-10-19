Gia Lai: Bắt giữ đối tượng cướp máy tính bảng của bé 6 tuổi để bán lấy tiền mua ma túy

Ngày 19/10, thông tin từ Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Phạm Hoàng Thái (SN 1999, trú tại phường Pleiku) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 17/10, Thái đi bộ trên đường Trần Cao Vân (tổ 1, phường Pleiku) thì phát hiện cháu Đ.H.T.A (6 tuổi) đang cầm máy tính bảng chơi trước nhà. Thấy vậy, Thái nảy sinh ý định giật chiếc máy tính bảng để bán lấy tiền mua ma túy.

Đối tượng Phạm Hoàng Thái. Ảnh CAGL

Sau khi Thái giật được tài sản từ tay cháu bé, người dân xung quanh phát hiện, hô hoán và trình báo Công an. Lực lượng chức năng sau đó phối hợp bắt giữ Thái cùng tang vật. Chiếc máy tính bảng bị cướp giật được xác định có giá trị khoảng 10 triệu đồng.

Được biết, Thái từng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản, đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện của Công an phường Pleiku. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, người này sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định.