Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Trước đó, Công an phường Hoài Nhơn bắt quả tang Nhân và Thôi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố Trung Hóa (phường Hoài Nhơn).

Đối tượng Nguyễn Anh Nhân (bên phải) và Nguyễn Văn Thôi tại thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: C.A

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện tang vật liên quan là bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý và 1,147 gam ma tuý đá.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, Nhân và vợ là chị N.T.H.N. (trú tổ dân phố Trung Hoá, phường Hoài Nhơn) làm ăn sinh sống ở phường Quy Nhơn. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, chị N. mang thai sắp sinh nên Nhân và bạn là Thôi đưa về quê để chờ ngày nhập viện ở phường Bồng Sơn.

Trong thời gian chờ vợ chuyển dạ, Nhân và Thôi lưu trú tại nhà nghỉ gần đó và thực hiện hành vi liên quan đến ma túy. Cơ quan Công an xác định: Trong 2 ngày 11 và 12-8, Nhân và Thôi đã 3 lần tổ chức sử dụng ma túy đã chuẩn bị sẵn từ trước đó.