Gia Lai: Bắt 7 thanh niên liên quan tới hành vi làm chết người sau tiếng nẹt pô

Ngày 22/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 7 thanh niên trú tại xã Chư A Thai để điều tra về hành vi giết người tại khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ, thuộc thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai.

Nhóm 7 đối tượng bị bắt giữ để điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Rcom Bình (SN 2008), Rmah Phú (SN 2009), Ksor Huyên (SN 2008), Rmah Hải (SN 2009), Ksor Tú (SN 2009), Nay Na Tô (SN 2008) và Nay Thul (SN 2010, đều trú tại xã Chư A Thai, Gia Lai).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 23h ngày 20/9, Rcom Bình (SN 2008) cùng một số người đang ngồi trước quán billiards ở làng Glung Mơ Lang thì thấy 2 xe máy chở 4 người đi ngang và nẹt pô. Bình nhận ra một người trên xe là Siu Chun (SN 2006, trú tại xã Chư A Thai).

Nam thanh niên này đã trao đổi với bạn là Nay Thul (SN 2010) về việc nhóm của Siu Chun nẹt pô và rủ nhóm đi tìm để đánh. Nhóm này tìm hung khí rồi đến khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ.

Khoảng 1h30 ngày 21/9, cả hai nhóm xảy ra xô xát, trong lúc đánh nhau, Rmah Phú dùng hung khí gây thương tích ở vùng cổ của Rmah Tại (SN 2007, xã Chư A Thai), khiến Tại tử vong sau đó.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ 7 đối tượng và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.