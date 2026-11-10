Gia Lai: Bảo đảm quyền và cơ hội phát triển cho người khuyết tật

Trong đó, tỉnh Gia Lai định hướng chuyển mạnh từ tư duy chăm sóc, trợ giúp sang bảo đảm quyền bình đẳng, ưu tiên cơ hội hòa nhập và phát triển. Lấy sự tham gia, khả năng hòa nhập và chất lượng sống của người khuyết tật làm thước đo hiệu quả chính sách.

Gia Lai yêu cầu tập trung chăm lo, tạo điều kiện cho người khuyết tật phát triển.

Đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, ưu tiên chăm lo người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có khả năng tự bảo đảm cuộc sống. Đồng thời, mở rộng cơ hội học tập, lao động, khởi nghiệp, sáng tạo, sản xuất, kinh doanh và tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với năng lực của người khuyết tật.

Gia Lai đặt mục tiêu trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và can thiệp phù hợp. Trẻ em, người khuyết tật được tăng cường tiếp cận dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, dụng cụ trợ giúp.

Trẻ em trong độ tuổi mầm non, phổ thông có cơ hội tiếp cận giáo dục phù hợp, hòa nhập và phát triển toàn diện. Đối với người khuyết tật có nhu cầu, tỉnh chú trọng hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, việc làm, vay vốn, phát triển sinh kế, khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh.

Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Gia Lai hướng đến phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bình đẳng, hòa nhập. Tạo điều kiện để người khuyết tật phát triển toàn diện, sống độc lập, thụ hưởng đầy đủ thành quả phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm và phục hồi chức năng.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu bảo đảm khả năng tiếp cận của người khuyết tật trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách, quy hoạch, đầu tư công trình, cung cấp dịch vụ và phát triển nền tảng số. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số để hỗ trợ người khuyết tật trong giao tiếp, học tập, làm việc và sinh hoạt độc lập.

Ngành Giáo dục được yêu cầu phối hợp rà soát, phát hiện sớm trẻ có dấu hiệu bất thường; tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật được đến trường, học tập và phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, phát triển các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt theo quy hoạch; tăng cường phối hợp giữa y tế, giáo dục và trợ giúp xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng yêu cầu chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại, ngược đãi, bỏ rơi, phân biệt đối xử hoặc lợi dụng người khuyết tật để trục lợi.