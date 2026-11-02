Gia Lai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ thực hiện nghi lễ cầu siêu, an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boong

Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Phó ban Trị sự, Tăng Ni, cư sĩ Phật tử thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tham dự phiên họp.

Thượng tọa Thích Tâm Mãn chủ tọa buổi họp

Tại buổi họp, Ban Thư ký báo cáo các văn bản của Hội đồng Trị sự về Kế hoạch phối hợp tăng cường công tác giáo dục pháp luật, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2026-2030; Văn bản về treo băng-rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN.

Cuộc họp thống nhất phổ biến đến các tự viện để biết thực hiện, nhất là việc treo băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Ban Thư ký báo cáo các văn bản đã nhận gồm có Văn bản của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người; văn bản về việc hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026; văn bản việc phối hợp tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11-11-2026, Ban Trị sự sẽ tham gia thực hiện nghi lễ cầu siêu, an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boong, tỉnh Gia Lai.

Chư tôn đức tại buổi họp

Cuộc họp cũng xem xét giải quyết các hồ sơ: xin chuyển sinh hoạt tôn giáo của Đại đức Thích Bổn Việt; xin chuyển sinh hoạt tôn giáo của Đại đức Thích Quảng Tánh từ chùa Liên Hoa, phường Quy Nhơn Tây về Điểm sinh hoạt Tôn giáo Vĩnh Lộc (chùa Vĩnh Lộc), phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; xin thành lập Ban Quản trị các tự viện: chùa Phước Hội, phường An Nhơn Bắc; tịnh xá Ngọc Định, phường Quy Nhơn Tây; tịnh xá Ngọc Cổ, phường Thống Nhất; chùa Tăng Quang, phường Quy Nhơn; hồ sơ Bổ nhiệm trụ trì chùa Bửu Tâm.