Gia Lai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai cơ cấu nhân sự các ban chuyên môn

Cuộc họp dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Phó Ban Trị sự, Tăng Ni, cư sĩ Phật tử thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự.

Phiên họp diễn ra tại Văn phòng 2 - thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên

Tại buổi họp, trưởng các ban chuyên môn trình dự kiến cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031 và chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự đã thông qua danh sách dự kiến nhân sự 3 ban còn lại, gồm: Ban Giáo dục Phật giáo có 35 thành viên, Ban Văn hóa và Nghi lễ có 54 thành viên và Ban Phật giáo Quốc tế có 16 thành viên. Như vậy, các ban và phân ban trực thuộc Ban Trị sự đã hoàn tất việc cơ cấu nhân sự dự kiến, ngoại trừ ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội đang tiếp tục cơ cấu nhân sự.

Tại kỳ họp, chư tôn đức cũng thảo luận xét duyệt để thông qua các hồ sơ: xin chuyển sinh hoạt tôn giáo, xin cấp đất mở rộng chùa Diệu Giác (xã Kim Sơn); xin thành lập Ban Quản trị của các tự viện: chùa Phước Hải (xã Đề Gi), chùa Hòa Đồng (phường Quy Nhơn Nam), chùa Hội Phước (xã Xuân An), tịnh xá Ngọc Túc (phường An Bình), tịnh xá Ngọc Phụng (xã Ia Tôr), tịnh xá Ngọc Thành (phường Hội Phú); đơn xin thành lập Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Teng (làng Teng Nong, xã Ia Hrú).