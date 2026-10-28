Gia Lai: Bắn pháo hoa tầm thấp tại Chương trình nghệ thuật “Đêm hội Cồng chiêng”

Người dân và du khách sẽ được xem màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại chương trình nghệ thuật “Đêm hội Cồng chiêng”. Ảnh minh họa: Đức Thụy

Theo đó, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Tây Hồ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Pleiku cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành đặt pháo và bảo đảm các điều kiện tổ chức bắn pháo hoa theo quy định.

Việc tổ chức bắn pháo hoa phải tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh, trật tự, tuyệt đối an toàn phòng, chống cháy nổ. Đặc biệt, hoạt động này không sử dụng ngân sách nhà nước.

“Đêm hội cồng chiêng” dự kiến diễn ra tối 7-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Chương trình có thời lượng khoảng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; đồng thời tiếp sóng tại một số địa phương. Dự kiến, khoảng 1.078 đại biểu được mời tham dự.