Gia Lai: Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh tặng quà đến đồng bào vùng sâu

Đoàn do Thượng tọa Thích Nhuận Nhàn, Trưởng ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Gia Lai và Thượng tọa Thích Quảng Phước, trú trì chùa Mỹ Thạch hướng dẫn.

Chư tôn đức trao quà đến người dân

Vượt đoạn đường hơn 100km từ Pleiku, sau đó, đoàn phải thuê ca-nô di chuyển vào khu vực lòng hồ Ayun Hạ, mới tiếp cận được đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gần như biệt lập ở đây.

Tại đây, chư tôn đức đã thăm hỏi đời sống, động viên tinh thần bà con và trao tặng 100 phần quà. Mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng, bao gồm nhu yếu phẩm (mì, bánh) và 350 nghìn đồng tiền mặt.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục hành trình đến xã Ia Hrú, trao tặng 100 phần quà đến người dân tại các làng: Kte, Quen Mép, Ia Sa... Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, bao gồm: gạo, mì gói, dầu ăn, đường và 100 nghìn đồng tiền mặt.

Được biết, tổng trị giá các phần quà được trao trong chuyến công tác từ thiện lần này là 90 triệu đồng.