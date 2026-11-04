Gia Lai: Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS trong tình hình mới

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thi hành án dân sự; xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác THADS để phối hợp tổ chức thực hiện. Kịp thời kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và từng thành viên Ban Chỉ đạo THADS; ưu tiên giải quyết các vụ việc lớn, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc, các vụ việc có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương hoặc liên quan nhiều cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thi hành án dân sự tỉnh với Tòa án nhân dân trong giải quyết việc phân chia tài sản chung và các yêu cầu có liên quan; kịp thời chuyển giao, giải thích, đính chính bản án, quyết định theo thẩm quyền; đề nghị Viện kiểm sát nhân dân phối hợp trong công tác kiểm sát hoạt động THADS; phối hợp với cơ quan Công an trong xác minh và bảo đảm an ninh, trật tự khi tổ chức cưỡng chế, giao tài sản thi hành án.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin về quy hoạch, đất đai, tài sản, tài khoản, nơi cư trú thuộc chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý theo yêu cầu của cơ quan THADS; tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Thi hành án dân sự tỉnh tập trung rà soát, phối hợp giải quyết các vụ việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài; thu hồi tài sản cho Nhà nước, án tín dụng ngân hàng, các vụ việc có giá trị lớn; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo THADS tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát khó khăn, vướng mắc về thủ tục đăng ký đất đai đối với tài sản đã được bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật tuyên xử lý hoặc công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng; tài sản bán đấu giá thi hành án; tài sản được giao, nhận để trừ vào tiền thi hành án; phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm trong chuyển nhượng, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhất là hành vi tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

Cùng với các sở, ngành, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an cấp xã phối hợp, hỗ trợ cơ quan THADS, Văn phòng THADS trong việc vận động, thuyết phục người phải thi hành án, người có quyền và nghĩa vụ liên quan tự nguyện thi hành án; phối hợp thông báo, xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án và thực hiện biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án theo yêu cầu của cơ quan THADS, Văn phòng THADS; phối hợp tham gia tiêu hủy vật chứng, tài sản; tiếp nhận, xử lý, bảo quản vật chứng, tài sản sung quỹ nhà nước theo quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ cho việc quản lý và tổ chức THADS trên địa bàn.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản liên quan đến THADS. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo qui định. Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xác định nhu cầu kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, nhiệm vụ phối hợp THADS, đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.