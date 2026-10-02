Gia Lai: Bàn giải pháp phát triển giáo dục đại học trong kỷ nguyên mới

Hội thảo quy tụ các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục cùng hàng trăm lãnh đạo, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong cả nước.

Quang cảnh hội thảo.

Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với giáo dục đại học trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, đặc biệt là yêu cầu tăng cường tự chủ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hội nhập.

Theo các chuyên gia, sự phát triển nhanh của AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với giáo dục đại học, từ phương thức quản trị, tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học đến kiểm tra, đánh giá và bảo đảm chất lượng.

Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học không thể chỉ dừng ở vai trò truyền thụ tri thức mà cần trở thành một hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động và thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là các cơ sở giáo dục đại học phải phát huy năng lực tự chủ chiến lược, đồng thời thích ứng nhanh với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việc ứng dụng AI cũng cần đi cùng với xây dựng văn hóa sử dụng công nghệ có trách nhiệm, bảo đảm chất lượng và các chuẩn mực trong môi trường giáo dục.

Theo Ban Tổ chức, hội thảo đã nhận được hơn 350 báo cáo khoa học của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia giáo dục và giảng viên từ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên toàn quốc.

Qua tuyển chọn, 263 bài viết của hơn 500 tác giả được biên soạn thành 3 tập sách, gồm: tập 1 - "Tự chủ chiến lược: Từ tháo gỡ cơ chế đến quản trị toàn diện"; tập 2 - "Chuyển đổi số: Trụ cột cốt lõi của hệ sinh thái giáo dục đại học hiện đại" và tập 3 - "Đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững".

PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong đó, 85 bài thuộc nhóm tự chủ chiến lược, tập trung vào quản trị đại học, quản trị chất lượng và AI, xây dựng văn hóa chất lượng, quản trị và sử dụng tài nguyên số, đổi mới kiểm tra - đánh giá, phát triển năng lực và tư duy đổi mới sáng tạo cho sinh viên.

92 bài về chuyển đổi số tập trung vào năng lực triển khai chuyển đổi số và AI của đội ngũ quản lý, giảng viên, người học; vai trò của dữ liệu và AI trong quản trị, đổi mới giáo dục đại học; đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, 86 bài về đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững đề cập các mô hình đại học thông minh, đại học khởi nghiệp; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với thời đại AI và tăng cường hợp tác quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục cho hay: Hội thảo là diễn đàn để nhận diện rõ hơn những cơ hội, thách thức đối với giáo dục đại học; chia sẻ các mô hình tiên phong, kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đúc kết những luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách nhằm phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Theo Giáo sư – Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trong thời đại hiện nay, chuyển đổi số, dữ liệu và AI đang thúc đẩy sự hình thành các mô hình đại học thông minh, đồng thời tác động mạnh đến hoạt động kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Vì vậy, phương thức kiểm định cũng cần được đổi mới, trong đó nhiều tiêu chí cần tiếp tục cải tiến, cập nhật để phù hợp với sự thay đổi của giáo dục đại học trong thời đại số và AI.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh: Cơ hội phát triển của giáo dục đại học chỉ có thể chuyển thành chất lượng khi được đặt trên nền tảng thể chế khuyến khích trách nhiệm, đội ngũ có năng lực, quyền tự chủ đi cùng minh bạch và quá trình cải tiến liên tục tại từng cơ sở giáo dục.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận về quản trị xã hội và giáo dục trước tác động của AI; đổi mới chương trình đào tạo; ứng dụng AI trong quản trị và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; sử dụng dữ liệu kiểm định để cải tiến chương trình đào tạo; đổi mới kiểm tra, đánh giá trong thời đại AI… qua đó nâng cao khả năng thích ứng của người học trước những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và thị trường lao động.