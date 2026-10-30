Gia Lai bàn giải pháp khơi thông thị trường bất động sản du lịch

Tọa đàm chủ đề “Căn hộ du lịch: Điều gì quyết định giá trị trong chu kỳ mới?”.

Kết nối tiềm năng, mở rộng không gian phát triển

Ngày 30/10, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Xây dựng và Tập đoàn FLC tổ chức Hội thảo “Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác”.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp về khung pháp lý, tiềm năng điểm đến, nhu cầu thị trường cũng như hiệu quả đầu tư, khai thác và vận hành bất động sản du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng cho biết, hội thảo diễn ra trong bối cảnh 2 dự án Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở đang được Quốc hội xem xét thông qua. Đây là thời điểm quan trọng để nhìn nhận lại cơ hội, thách thức và những yêu cầu đặt ra đối với thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo bà Nga, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là lĩnh vực giàu tiềm năng, có mối liên hệ chặt chẽ với du lịch, dịch vụ, hạ tầng giao thông và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Việc lựa chọn Gia Lai làm địa điểm tổ chức hội thảo mang ý nghĩa thiết thực. Với không gian kết nối giữa biển Quy Nhơn và cao nguyên Pleiku, cùng định hướng nâng cấp hạ tầng giao thông, mở rộng thị trường du lịch, địa phương có nhiều cơ hội khai thác lợi thế điểm đến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Tham luận tại hội thảo, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, cả nước hiện có 146.438 sản phẩm căn hộ du lịch, phục vụ nhu cầu lưu trú của gần 70 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, với đặc điểm lưu trú ngắn ngày, nguồn cung hiện tại vẫn chưa đáp ứng được một nửa nhu cầu thực tế phát sinh, đồng thời còn cách xa chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Dự báo thị trường đến năm 2030, ông Đính nhận định kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định, hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản du lịch được Nhà nước hỗ trợ, trong khi hạ tầng kinh tế, dịch vụ và kết nối vùng ngày càng cải thiện. Những yếu tố này sẽ tạo động lực gia tăng lượng khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo ông, thị trường chuyển nhượng căn hộ du lịch, shophouse và biệt thự nghỉ dưỡng có thể phục hồi từ năm 2028, khi kinh tế du lịch tăng trưởng mạnh. Các sản phẩm này được kỳ vọng trở thành nguồn cung quan trọng cho hệ thống lưu trú ở phân khúc cao cấp.

Về nhu cầu thị trường, ông Đính dự báo lượng khách quốc tế có thể đạt khoảng 30-40 triệu lượt, khách nội địa cao cấp khoảng 160 triệu lượt mỗi năm. Trong khi đó, số lượng căn hộ du lịch hiện có mới đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu.

Từ thực tế này, ông kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước đẩy nhanh đầu tư, nâng cao chất lượng các vùng kinh tế và hạ tầng kết nối vùng; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản du lịch.

Ở góc độ địa phương, ông Lê Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai cho biết, quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới mục tiêu xây dựng Gia Lai trở thành cực tăng trưởng du lịch mới của khu vực duyên hải miền Trung.

Hiện khu vực phía Đông tỉnh có hơn 15 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đã và đang triển khai, dự kiến cung cấp hơn 9.000 sản phẩm căn hộ du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng.

Quy hoạch đồng bộ, tạo giá trị thực cho bất động sản du lịch

TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng tham luận tại Hội thảo.

Phân tích tiềm năng và định hướng phát triển của địa phương, TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng cho rằng, Gia Lai đang quy hoạch phát triển du lịch theo định hướng dài hạn, xác định du lịch là một trong 5 trụ cột phát triển.

Theo ông Lịch, với định hướng hiện nay, Gia Lai có nhiều điều kiện hình thành không gian phát triển bất động sản du lịch trong tương lai. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ có thể chuyển hóa thành giá trị thực khi được cụ thể hóa bằng quy hoạch phù hợp, hạ tầng đồng bộ, cơ chế, chính sách minh bạch và sự tham gia của những nhà đầu tư có năng lực.

Để thúc đẩy lĩnh vực này, TS Trần Du Lịch đề xuất 6 nhóm kiến nghị, tập trung vào việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch gắn với quy hoạch bất động sản du lịch; hình thành hành lang du lịch kết nối từ biển lên Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, các khu du lịch cần được định hướng phát triển theo mô hình du lịch xanh ngay từ đầu. Tỉnh cũng cần chủ động thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực, tầm nhìn dài hạn; thống nhất, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư.

Ông Lịch lưu ý, cần xây dựng hệ thống giám sát thị trường, đánh giá giá trị kinh tế thực của các dự án và kiểm soát hoạt động đầu cơ. Đây được xem là giải pháp cần thiết để thị trường phát triển lành mạnh, hạn chế tình trạng tăng trưởng thiếu bền vững.

Sau phần tham luận, diễn ra phiên tọa đàm chủ đề “Căn hộ du lịch: Điều gì quyết định giá trị trong chu kỳ mới?”. Các chuyên gia tập trung trao đổi về góc nhìn pháp lý, khả năng thực thi và những yếu tố tác động đến giá trị khai thác của loại hình bất động sản này.

Trong đó, quyền lợi của người mua, hành lang pháp lý, công tác quản lý và hiệu quả vận hành căn hộ du lịch là những nội dung được các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý đặt ra, nhằm làm rõ những điều kiện cần thiết để thị trường phát triển ổn định, khai thác đúng tiềm năng và tạo giá trị lâu dài.