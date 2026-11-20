Sau 4 năm triển khai, Dự án Hòa nhập 2b đã đạt nhiều kết quả thiết thực trong củng cố hệ thống phục hồi chức năng, nâng cao năng lực chăm sóc và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Cụ thể, dự án đã đào tạo 231 nhân viên y tế với các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; hỗ trợ 2.997 người khuyết tật được can thiệp phục hồi chức năng đa ngành. Có 58 điểm trạm y tế thuộc 24 xã khu vực phía Đông tỉnh được triển khai khám, can thiệp phục hồi chức năng. Đáng chú ý, 98% người khuyết tật cải thiện chức năng sinh hoạt hằng ngày sau can thiệp.

Trong hoạt động chăm sóc, dự án hỗ trợ 3.382 người khuyết tật, vượt 23% mục tiêu đề ra; 87% người được hỗ trợ duy trì hoặc cải thiện tình trạng chức năng. Đồng thời, 2.957 người chăm sóc được tập huấn và 584 cán bộ y tế, xã hội được nâng cao năng lực.

Ở lĩnh vực sống độc lập và sinh kế, có 366 người được hỗ trợ tham gia các hoạt động sống độc lập, 70 người hưởng lợi từ mô hình sinh kế; 5 cơ sở y tế được hỗ trợ điều chỉnh khả năng tiếp cận và 300 nhà ở được cải tạo. Trong đó, 96,4% người tham gia đạt mức độ độc lập một phần hoặc hoàn toàn; 90,6% người hưởng lợi từ mô hình sinh kế có khả năng tái đầu tư, 34,4% tăng thu nhập.

Phát biểu tại hội thảo, ông Bruno Jean V. Leclercq - Trưởng đại diện Tổ chức HI, Giám đốc Dự án Hòa nhập 2b nhấn mạnh, khi dự án bước vào giai đoạn kết thúc, việc duy trì những kết quả đạt được và chuyển giao trách nhiệm cho địa phương là yêu cầu quan trọng. Hội thảo là dịp để các bên nhìn lại kết quả, xác định những nguồn lực cần tiếp tục củng cố và thống nhất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng khẳng định, thành công của dự án không chỉ nằm ở những kết quả hỗ trợ trực tiếp mà còn ở khả năng duy trì, mở rộng các dịch vụ bằng nguồn lực và sự chủ động của các cơ quan, tổ chức Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận định hướng và điều kiện duy trì bền vững nguồn nhân lực, dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành, hoạt động chăm sóc, sinh kế và hỗ trợ sống độc lập cho người khuyết tật. Đồng thời, cùng xây dựng sơ đồ dịch vụ và công cụ bàn giao các hoạt động can thiệp nhằm bảo đảm người khuyết tật tiếp tục được tiếp cận dịch vụ sau khi dự án kết thúc.