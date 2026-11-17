Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐS.

Dự lễ có ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5; ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, (bên phải, áo trắng), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đưa an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐS.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và người dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Sau nghi thức truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 28/10/2026 của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Ia Boòng. Qua quá trình khảo sát, tìm kiếm và cất bốc tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng đã tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ.

Quang cảnh an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐS.

Việc tìm kiếm, quy tập được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách 515 tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và sự trường tồn của đất nước.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, các đại biểu và nhân dân có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông để tưởng nhớ, tri ân và tiễn đưa các anh về với đất mẹ.

Lực lượng chức năng thực hiện nghi thức an táng 18 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐS.

Dù đến nay chưa xác định được tên tuổi, quê hương và đơn vị của các liệt sĩ, nhưng trong lòng nhân dân, các anh mãi là những người con trung dũng, kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Sự hy sinh của các liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ không chỉ là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đó cũng là trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai trong hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, để sự hy sinh của các anh luôn được ghi nhớ và trân trọng.